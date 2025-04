Si tienes un coche con etiqueta B, atento: esto es lo que pasará en 2024

CANALMOTOR Jueves, 14 de septiembre 2023, 16:54 Comenta Compartir

Este 2023 han llegado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a las ciudades de más de 50.000 habitantes, como establece la Ley 7/2021 del 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que limita la entrada de determinados vehículos en las ciudades.

Quien puede o no acceder a estas zonas viene determinado por la etiqueta ambiental de la que dispone el vehículo. No obstante, al ser una competencia municipal, todavía algunas ciudades no han aplicado estas restricciones y siguen estudiando la manera de implementarlo, del mismo modo que algunas son más restrictivas que otras.

Hay diversos tipos de etiquetas ambientales de la DGT: Eco, 0, C, B y A. Hasta ahora, los vehículos con la etiqueta A ya tenían bastante restringida su circulación en las ZBE activas, unas restricciones que se podrían ampliar a partir de 2024 a los coches con distintivo B.

Los de etiqueta B (de color amarillo) corresponden a turismos y furgonetas ligeras propulsadas por gasolina y matriculadas a partir de enero del 2000, o diésel a partir de enero de 2006. Los coches con pegatina B pueden acceder a las ZBE pero no aparcar dentro de ellas. Podrán circular y aparcar por las calles perimetradas de cualquier provincia, a excepción de Madrid, donde no se podrá estacionar en la almendra central.

¿Qué pasará con el distintivo B de la DGT?

El Real Decreto 1052/2022 del 27 de diciembre establece que las ZBE deben ser revisadas a los 3 años después de instaurarse y, después, cada 4. En el caso de Madrid y Barcelona, al ser los dos principales núcleos de nuestro país, las restricciones se suelen aplicar con mayor prontitud y firmeza.

En el caso de la ciudad catalana, el Ayuntamiento sigue esperando aprobación de medidas por parte de un juez. Si son aprobadas, los coches con etiqueta B no podrán circular por las zonas de bajas emisiones.

Más información

En Madrid, no habrá novedades significativas, salvo la prohibición de entrada a la ZBE de Especial Protección distrito Centro. En la capital, ya en 2025 estarán excluidos de las ZBE a excepción de que cumplan unas características concretas establecidas por el Ayuntamiento.

Las zonas de bajas emisiones se establecieron contra la contaminación y el calentamiento del planeta. En España, 149 municipios deben instaurar estas medidas, pero apenas llegan a la veintena. Eso sí, todos los municipios están obligados a que las normas sean revisadas por lo que tarde o temprano se acabarán instaurando.