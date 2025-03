La 70 edición del Festival de Mérida se despide con 'Ifigenia', una tragedia extremeña que, junto a María Garralón, protagoniza Juanjo Artero (Madrid, 1965) ... como Agamenón. El actor de la mítica serie 'Verano Azul' figura en este montaje como padre de Ifigenia, la primera mujer que muere en la literatura occidental de forma violenta.

–¿Quién es Agamenón y cómo se toma ser el malo de la obra?

–Realmente, Agamenón no es el malo de la obra. Es el brazo ejecutor y el que tiene que hacer valer la ley. Agamenón podría no cumplir el oráculo. Lo que ocurre es que tiene todo preparado para arrasar Troya. El pueblo la odia. Es entonces cuando Agamenón comete el error de matar a una cierva blanca sagrada. La diosa se ofende y lo amenaza con no hacer soplar los vientos si no sacrifica a su hija Ifigenia. Él intenta solucionarlo y avisar a Ifigenia, pero el ejército lo obliga. La otra opción de Agamenón es no matar a su hija, pero en ese caso matarían a toda su familia: a sus hijos, a su mujer e incluso a él mismo. En esa idiosincrasia del personaje es como me tomo mi trabajo de actor.

–¿Un rey con dudas?

–Es un momento de terror máximo cuando tienes que elegir algo así. Agamenón tiene esas dudas y me parece algo muy interesante como actor, como motor base de la tragedia. La obra empieza con ese sufrimiento. Pero no defiendo al personaje, porque también hizo barbaridades. Juanjo no haría lo que Agamenón.

–Se ha dicho que el teatro nació para interpelar a la polis. ¿Cuál es el mensaje de la obra y sobre qué temas invita a reflexionar?

–La obra invita a pensar que sigue sucediendo lo mismo. Antes, para solucionar las cosas se sacrificaba a una niña o a una mujer. En estas tres tragedias en las que está inspirada nuestra obra, se ve que no hemos avanzado nada. Lo compruebas viendo el telediario. En nuestras playas, de repente aparece un niño muerto porque ha huido en patera hacia un mundo mejor y la gente espera a que recojan el cadáver para hacer surf. Nos hemos acostumbrado demasiado. También mucha gente de nuestra política y de las sociedades del confort dice que son niños que vienen aquí a delinquir. No, son niños a los que han matado a sus padres o que están en la guerra. Y la única solución que les dan, algunos gobiernos no, pero el nuestro afortunadamente sí, es venir. Excepto algunos sectores, creo que estamos de acuerdo en ayudar a los inmigrantes. Sin embargo, ahí continúan las mafias de prostitución con niñas. No hemos cambiado nada respecto de la época de los griegos. Vamos a peor. Lo único que ha cambiado es el nombre. Antes se hacía por Zeus y ahora se hace por don dinero, que es el interés mayor que funciona en el mundo. Hay que cambiarlo.

–Entonces, conflictos y violencia de género e infantil.

–Sí. La obra está muy bien conectada. Creo que va a sorprender y no me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo, pero tengo ganas de ver qué transmite.

–Llegamos al último título del Festival con unas obras que han sido muy aplaudidas, ¿con qué expectativas aterriza 'Ifigenia'?

–Con toda la energía para comernos el Teatro y llenarlo de la de todas las personas que van a venir. Para un actor, trabajar aquí es un regalo; es como jugar una final en un gran estadio para un futbolista o ir a las Olimpiadas. Es la segunda vez que vengo y no hay dos sin tres.

–¿Qué recuerda de su debut aquí?

–Tengo un recuerdo maravilloso. Este es un público muy entendido. Ahora he vivido en Guareña todo lo que genera este Festival. Es impresionante cómo tantos años de Festival de Mérida influyen en la gente. Hay que dar oportunidades a las compañías y a los actores extremeños, porque nadie va a venir con más ilusión como ellos a defender su tierra. Yo ya soy medio extremeño. Se mama desde la cuna, se vive y se nota. Hay un gran nivel.

–Entiendo que trabajar con el equipo extremeño ha sido una experiencia buena.

–Maravilloso. Son grandes profesionales. Lo he dicho antes: no hago más que recibir, y tengo muchas ganas de empezar a dar sobre el escenario. Lo voy a dar todo.

–Supongo que no es fácil interpretar escenas tan crueles como las que el público va a ver en Ifigenia.

–Esa parte es la más rica porque es el culmen de todo lo que llevamos trabajado y de todas esas dudas del personaje. Es terrible, pero son las escenas más ricas interpretativamente. Es como quien hace Romeo y llora por la muerte de Julieta pero se lo pasa bien.

–Un deseo.

–Mi deseo es volver a Mérida. Un Festival como este nos enriquece a todos como país y como legado a la humanidad. Mérida no es ni de los extremeños, ni de los españoles, ni de los europeos. Mérida es Patrimonio de la Humanidad. Esto es cultura universal. Desde la provincia hay que hacerse universales, y eso es lo que hace el Festival: una tierra universal.