Unidas por Mérida rechaza que se ponga un monolito en honor al Papa Francisco Estima que los 40.000 euros con los que sale a licitación deben destinarse a las necesidades de las barriadas

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:58

Que los 40.000 euros con los que sale la construcción de un monolito en homenaje al Papa Francisco se destinen a las barriadas. Unidas por Mérida rechaza que el Ayuntamiento emeritense contemple esta actuación en la plaza de Santa Eulalia porque entiende que ese dinero debe destinarse a las barriadas más desfavorecidas. Unidas muestra de esta forma su «disconformidad y asombro» ante la decisión de recordar en un monumento al Papa argentino, que reconoció a Mérida como cuna del cristianismo hispano ligada a la figura de la Virgen y Mártir y que durante el pregón de la Semana Santa de 2024 elogió la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección según Mérida y el Año Jubilar Eulaliense.

Esta obra «es un ejemplo del desfase en las prioridades del gobierno del PSOE en la gestión municipal, en un momento en que la capital extremeña afronta graves carencias en el mantenimiento urbano y sus servicios básicos», dice la coalición en nota de prensa.

«Mientras se planifican gastos en mármol y simbología, seguimos viendo calles sin mantenimiento, obras inconclusas y una falta de atención crónica en barrios de trabajadores como San Antonio,», ha declarado Montserrat Girón, portavoz de la coalición en el Ayuntamiento. Reitera que el dinero público debe destinarse a «resolver los problemas cotidianos » que afectan directamente a la calidad de vida de los emeritenses.

La coalición habla del estado de «abandono de los barrios periféricos» de Mérida, «donde la falta de limpieza y el incumplimiento en la retirada de escombros y restos (como los contenedores quemados y las vallas de obras abandonadas) son la tónica habitual».

Desde Unidas por Mérida concluyen instando al Ayuntamiento a dejar de lado los «golpes de efecto» y a centrarse en la gestión «eficiente y justa» de los recursos.