El monolito en homenaje al Papa Francisco en la plaza de Santa Eulalia en Mérida tendrá 6 metros de ancho y 4 de alto El Ayuntamiento saca a concurso esta obra por 40.000 euros y debería estar finalizada para la próxima Semana Santa

La renovada plaza de la Basílica de Santa Eulalia recordará para siempre al Papa Francisco. El Ayuntamiento ha sacado a concurso la construcción de un monolito que recuerde al Santo Pontífice que reconoció a Mérida como cuna del cristianismo hispano ligada a la figura de la Virgen y Mártir y que durante el pregón de la Semana Santa de 2024 elogió la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección según Mérida y el Año Jubilar Eulaliense.

Durante ese pregón, pronunciado por la periodista Eva Fernández, el Vaticano envió un vídeo de casi cinco minutos en el que el Papa ya fallecido ponía en valor la Semana Santa emeritense, «única en el mundo, porque muy pocas ciudades pueden revivir estos días que cambiaron la historia de la humanidad en escenarios de más de 2.000 años de antigüedad, contemporáneos a los que Cristo sufrió la pasión, expresó. El pregón se pronunció el 16 de marzo de 2024.

Las palabras del Santo Padre supusieron un espaldarazo no solo a la Semana Santa emeritense sino a la figura de Santa Eulalia. Por eso el Ayuntamiento de la capital extremeña quiere ahora erigirle un monolito junto a la Basílica. Según el portal de contratación, el monolito será de 6 metros de ancho por 4 metros de alto. Estará realizado con materiales de forja o cualquier otro tipo de metal en la estructura y materiales como piedra, granito o metal grisáceo en la placa conmemorativa. «El color de la estructura debe ser acorde con el entorno de la Basílica», especifica.

La instalación se realizará en el lugar de la Plaza de Santa Eulalia que indique el Consorcio de la Ciudad Monumental. El monolito tiene un plazo máximo de construcción de un mes.

El plazo límite para presentar ofertas para hacer la obra es el próximo día 22 de este octubre. Con estos plazos, el monolito debe estar listo en la plaza de Santa Eulalia antes de la próxima Semana Santa, que va del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

En la plaza de la basílica de la patrona de Mérida, de otro lado, todavía siguen los trabajos de colocación de plantas del jardín vertical. Aún no se ha completado el muro, aunque lo previsible es que debe estarlo antes de la próxima semana. Como ha indicado HOY, son 12.500 plantas las que se van a colocar con coloraciones en la gama del rojo en follaje y con distinta floración en varias estaciones