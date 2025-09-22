Sesenta empresas de Mérida participan en el Outlet que arranca este miércoles

Del miércoles al sábado próximos. El Outlet urbano buscará esta semana que las empresas en Mérida puedan dar salida al producto acumulado estos ... meses y que los clientes puedan comprar a mejor precio. Con descuentos de hasta el 80%. Sesenta empresas locales de la asociación de comerciantes, junto con establecimientos invitados, participan este año en esta cita con productos tanto disponibles en el interior de los comercios como en expositores instalados en sus accesos. El Ayuntamiento emeritense señala que de esta forma el centro y otros barrios de Mérida se convierten en un «gran escaparate al aire libre».

El Outlet urbano está dirigido «a todos aquellos que deseen disfrutar de precios excepcionales mientras apoyan el comercio local», agrega el Consistorio en nota de prensa. Todo ello, con el fin de dar salida al stock acumulado, impulsar las ventas, fidelizar clientes y fortalecer la red empresarial de la ciudad, remacha.

Este año, la climatología no va a interferir en la cita. En casi todos los años ha aparecido la lluvia en algunos de los días en los que se ha celebrado este encuentro comercial pero en esta semana está descartada totalmente en la capital extremeña. Además, tampoco hará calor.

La asociación de comerciantes 'Emerita Augusta' y el Ayuntamiento de Mérida subrayan su «compromiso» con la dinamización del comercio de proximidad y el fortalecimiento del tejido empresarial de la ciudad.

Recuerda el Gobierno local que siguiendo con esta estrategia de apoyo al comercio de proximidad, la asociación de comerciantes y Telpark han renovado su convenio de colaboración en una campaña, que se extenderá desde el 8 al 30 de septiembre, con el objetivo de promover el comercio y la hostelería local, «garantizando que el estacionamiento no suponga un obstáculo para disfrutar de la oferta del centro de la ciudad.

Esta campaña se suma a la apuesta permanente que el Ayuntamiento mantiene durante todo el año con la movilidad sostenible, un servicio de autobuses gratuitos, que facilita los desplazamientos de los ciudadanos y ciudadanas hasta las zonas comerciales, culturales y de ocio.

Asimismo, este servicio permite el acceso al centro para que «residentes y visitantes puedan realizar sus compras de manera cómoda y respetuosa con el medio ambiente».