Expositores con ropa en la calle en una edición anterior del Outlet urbano de Mérida. HOY

Sesenta empresas de Mérida participan en el Outlet que arranca este miércoles

Se celebrará hasta el sábado 27 y en esta ocasión la climatología no impedirá la presencia de clientes porque no hay atisbo de lluvia como en otras ocasiones

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:22

Del miércoles al sábado próximos. El Outlet urbano buscará esta semana que las empresas en Mérida puedan dar salida al producto acumulado estos ... meses y que los clientes puedan comprar a mejor precio. Con descuentos de hasta el 80%. Sesenta empresas locales de la asociación de comerciantes, junto con establecimientos invitados, participan este año en esta cita con productos tanto disponibles en el interior de los comercios como en expositores instalados en sus accesos. El Ayuntamiento emeritense señala que de esta forma el centro y otros barrios de Mérida se convierten en un «gran escaparate al aire libre».

