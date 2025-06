Raphael, muy emocionado ante su reaparición musical en el concierto de este domingo en Mérida

Tania Agúndez Badajoz Miércoles, 11 de junio 2025, 13:51 Comenta Compartir

Contento y emocionado. Así se ha mostrado recientemente el cantante Raphael ante su reaparición musical en el concierto de este domingo en Mérida. A unos días de esta cita, prevista dentro de la programación Stone & Music Festival, el icónico cantante se prepara para su reecuentro con el público.

«No estoy nervioso, el público es amigo mío», declaraba a Europa Press. Además, resaltaba que su regeso a la escena musical sea en un sitio «tan mágico como el Teatro Romano de Mérida«.

Este domingo 15 de junio, el artista se estará en este histórico monumento, una actuación que supondrá su vuelta a los escenarios tras el largo parón que se ha tomado debido a sus problemas de salur. «Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo», especifica en su página web.

Raphael se ha visto obligado a tomarse un descanso de seis meses y cancelar sus compromisos profesionales durante este tiempo después de sufrir un linfoma cerebral.

La noticia saltaba a finales del año pasado, cuando el 17 de diciembre durante la grabación del especial navideño de 'La Revuelta' de David Broncano, el artista linarense sufría un accidente cerebrovascular y era ingresado de urgencia en el hospital Carlos III de Madrid. El reconocido cantante se vio entonces obligado a cancelar los conciertos programados. «Cuando me estaba dando no pensaba que fuera algo tan grave. Quería decir una cosa, pero decía otra, al momento de traducirlo en palabras. No era dueño de la situación, es una sensación fatal», explicó meses después del incidente.

Tras una pausa que ha durado meses para someterse al tratamiento de recuperación de su problema de salud, a finales del pasado mes de abril comunicaba la noticia de que iba a retomar su agenda y volvería a los escenarios este 15 de junio para su actuación en Mérida. Entonces, en un mensaje lanzado a través de sus redes sociales, manifestaba estar «muy ilusionado» por volver a los escenarios. «Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. ¡Os quiero mucho!», decía.

Raphael vuelve así al Teatro Romano de Mérida para iniciar su gira 'Raphaelísimo', en la que interpretará sus grandes éxitos junto a los temas de su último disco, titulado 'Ayer...aún', con el que ha querido rendir homenaje a la canción francesa y sus intérpretes. «A las 22.15 horas del domingo se vivirá uno de los momentos más emotivos de las diez ediciones del 'Stone & Music Festival', cuando Raphael se reencuentre ante su público en este escenario bimilenario, que seguro que le recibirá con una gran ovación», especifican desde el propio Festival, que también recuerda que aún quedan entradas a la venta.