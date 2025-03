Raphael, en estado reservado por un accidente cerebrovascular mientras grababa 'La Revuelta'

Fernando Morales Madrid Martes, 17 de diciembre 2024, 21:02 Comenta Compartir

Raphael sufrió este martes un accidente cerebrovascular mientras se encontraba grabando una entrevista para la edición navideña de 'La revuelta', que se emitirá el 25 de diciembre. El artista había acudido al programa de David Broncano –que durante su emisión nocturna no hizo alusión a este suceso puesto que se había grabado el viernes 13– para promocionar su último trabajo 'Ayer... aún'. Pero tuvo que ser evacuado por los servicios de emergencias y trasladado al Hospital Clínico San Carlos de Madrid con pronóstico reservado. Fuentes cercanas a la familia aseguran que el cantante «se encuentra bien».

En torno a las 19:30 horas el Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid recibió un aviso para la calle Tres Cruces de la capital. El cantante, que fue sometido a un trasplante de hígado en 2003, se empezó a sentir indispuesto mientras se encontraba en el interior del Teatro Príncipe Gran Vía donde se graba el programa de La 1. Aún así, el propio artista pudo salir por su propio pie a la calle y esperar allí a los servicios médicos.

Fue precisamente durante la emisión de 'El hormiguero' del lunes cuando se vio por última vez al artista en directo. El marido de Natalia Figueroa fue a divertirse al programa de Pablo Motos como parte de su gira para promocionar su nuevo trabajo, un homenaje a grandes artistas franceses como Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Jacques Brel o Édith Piaf.

«Cuando empecé mi carrera con 18 años me llamaron de Valencia para ir a cantar a las Fallas junto a otros artistas franceses. Concretamente, me contrataron para abrir el espectáculo de Piaf, pero no pudo venir al final. A los tres años viajé a París y quería cantar con ella, pero se había muerto. Desde entonces siempre he tenido la espinita y por eso este álbum de canciones francesas, en su honor y cantando juntos», contaba a Motos.

Raphael (Linares, Jaén, 1943) tenía programado para este fin de semana, viernes y sábado, dos conciertos en el Wizink Center de Madrid. Estas citas eran los dos últimos espectáculos de su 'Tour Victoria'. El artista no tenía agendada hasta el 26 de mayo de 2025 ninguna cita más y entonces comenzaría un nuevo espectáculo: 'Raphaelísimo'.

Una carrera de éxito

Este no es el único problema de salud que ha sufrido el intérprete jienense, conocido no solo por su voz sino por su manera de interpretar los temas encima de los escenarios, dotando de gran emoción a canciones como 'Mi gran noche' o 'Que sabe nadie'. Por ejemplo, en 2003 tuvo que ser trasplantado de hígado por sus problemas con el alcohol.

«No bebía por el hecho de beber. Yo quería dormir», aclaró antes de recordar que aquella pesadilla «empezó en los aviones y después en los hoteles cuando pusieron los minibares». «Y me bebía una, luego dos... y dormía como un lirón, toda la noche, y al otro día podía cantar como los ángeles, bien descansado, pero claro, me estaba pudriendo un órgano vital», reconoció el artista hablando con Pablo Motos. Es por lo que desde hace 22 años, contó Raphael, no ha dejado de cuidarse, declarando incluso el mismo lunes que ahora estaba «fantástico».

El estilo musical de Rafael Martos ha conseguido llegar a todos los rincones del planeta. Quien comenzase su carrera musical en la década de los 60, representando luego a España en el festival de Eurovisión de 1966 y 1967, ha actuado en los escenarios más prestigiosos del mundo y ha marcado varios récords desde que comenzó su carrera musical. Incluso a día de hoy sus canciones más antiguas se han grabado en nuevas versiones para seguir llegando al público más joven. Entre los muchos premios recibidos, es uno de los cuatro poseedores del disco de uranio por haber vendido más de 50 millones de discos en su carrera.

Por su parte y desde las redes sociales, el programa 'La revuelta' que dirige y presenta David Broncano quiso trasladar un «beso grande» al cantante, a quien han deseado su recuperación para poder volver a recibirle pronto en este espacio de La 1.