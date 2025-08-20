No habrá puestos de piel y bisutería en la Feria por «logística y seguridad»
El Gobierno local lo justifica por motivos de logística y de seguridad; el PP pide la convocatoria urgente de la Comisión de Festejos
Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:38
Ni en la zona de aparcamientos del Ferial ni en la reservadas para autocaravanas. Tampoco en la calle Arenal de Pancaliente, ... donde se han ubicado en algunas veces y ahora vía complicada por las obras próximas del nuevo puente de tren sobre el arroyo Albarregas y soportando mucho más tráfico del habitual. En ningún lugar este año, para ser exactos. El Gobierno local emeritense ha descartado cualquier espacio próximo al Feria para que se instalen los puestos de venta ambulante que lo hacían habitualmente para estas fechas. No estarán, por tanto, unos puestos que fundamentalmente vendían artículos de piel, calzado y bisutería.
La decisión la justifica el Ejecutivo de Antonio Rodríguez Osuna en motivos de «logística y seguridad ciudadana», en respuesta a HOY. Una medida criticada tanto por los vendedores ambulantes como por el grupo municipal del PP.
A través de nota de prensa, esta formación política ha solicitado formalmente la convocatoria «urgente» de la Comisión de Festejos tras conocerse la exclusión de los que llama puestos de artesanía en la Feria.
Dice el PP estar «preocupación ante esta situación», que señala afecta a una «parte importante de la oferta cultural y comercial de la Feria, con puestos que cuentan con una larga tradición y arraigo entre los emeritenses y visitantes».
