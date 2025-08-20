HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Calle Arenal de Pancaliente, donde en otras ocasiones se pusieron los puestos ambulantes para la Feria. HOY

No habrá puestos de piel y bisutería en la Feria por «logística y seguridad»

El Gobierno local lo justifica por motivos de logística y de seguridad; el PP pide la convocatoria urgente de la Comisión de Festejos

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:38

Ni en la zona de aparcamientos del Ferial ni en la reservadas para autocaravanas. Tampoco en la calle Arenal de Pancaliente, ... donde se han ubicado en algunas veces y ahora vía complicada por las obras próximas del nuevo puente de tren sobre el arroyo Albarregas y soportando mucho más tráfico del habitual. En ningún lugar este año, para ser exactos. El Gobierno local emeritense ha descartado cualquier espacio próximo al Feria para que se instalen los puestos de venta ambulante que lo hacían habitualmente para estas fechas. No estarán, por tanto, unos puestos que fundamentalmente vendían artículos de piel, calzado y bisutería.

