J. M. Romero

El Ayuntamiento de Mérida recupera la comida con la prensa

R. H.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:41

El Ayuntamiento de Mérida recupera una antigua costumbre en la Feria emeritense. Durante muchos años era tradicional celebrar una comida con los medios de comunicación que siguen la actualidad de la capital de Extremadura pero se habíña perdido esa costumbre. Este miércoles el Gobierno local de Mérida y la prensa se han reunido junto al Templo de Diana, en el restaurante De Tripas Corazón para una comida de confraternización por la Feria.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, deseó a los periodistas unas felices fiestas. La Feria de Mérida ha atravesado su ecuador. Anoche comenzaron los conciertos gratuitos, con la actuación de la cantante catalana Vicco, y esta noche actúan los extremeños de Sanguijuelas de Guadiana.

