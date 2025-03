El propietario de la plaza de toros hará un Gran Prix y una clase práctica en el coso

A falta de toros para la Feria, otras actividades que puedan darle utilidad a la plaza emeritense para la próxima primavera. José Luis Pereda, propietario del coso ... , piensa organizar un Gran Prix -el próximo domingo 3 de septiembre- y ofrecer una clase práctica tras confirmar que no habrá toros para esta Feria, que arranca en una semana.

El empresario y ganadero compró el año pasado la plaza de Mérida pero no ha organizará festejos para la Feria emeritense de este año como deseaba. A Mérida ha traído, por ejemplo, a Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Ginés Marín y al rejoneador Diego Ventura en su corto periplo como dueño del coso de San Albín.

«Es triste. Se han agotado los plazos para hacer una feria que al nivel de una ciudad como Mérida. No me parecía lógico no ofertar un cartel atractivo que el aficionado se merece», ha dicho en Canal Sur.

Pereda llevaba días negociando con José Tomás para la Feria pero no ha fructificado esa opción. «Me parecía una buena solución para la Feria de este año. Al no ser posible, y las principales figuras del toro estar cogidas, he decidido parar y hacer festejos populares que fomenten la afición como un tentadero público o un Gran Prix». Este será el domingo 3 de septiembre, a las 21 horas. Los equipos, uno de la barriada de la Antigua y otro de Nueva Ciudad.

El Ayuntamiento, a preguntas de HOY, «entiende y respeta las razones dadas» por Pereda y muestra «su colaboración para poder realizar la feria en la fecha que estime oportuna el empresario».