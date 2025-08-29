HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 28 de agosto, en Extremadura?
Público y una actividad en el Templo de Diana en una edición de la Noche del Patrimonio. HOY

Mérida desarrollará 70 actividades culturales para la Noche del Patrimonio

Será el sábado 13 de septiembre e incluye la apertura gratuita de espacios, con un espectáculo de danza en la Alcazaba

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:24

De 54 a más de 70 actividades culturales de música, arte, danza y artesanía. La Noche del Patrimonio, el sábado 13 de ... septiembre, dispara su atractivo de un año a otro para que emeritenses y visitantes puedan disfrutar de una tarde-noche con infinidad de alternativas de ocio y la visita a espacios patrimoniales públicos de forma gratuita.

