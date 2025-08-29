Mérida desarrollará 70 actividades culturales para la Noche del Patrimonio

De 54 a más de 70 actividades culturales de música, arte, danza y artesanía. La Noche del Patrimonio, el sábado 13 de ... septiembre, dispara su atractivo de un año a otro para que emeritenses y visitantes puedan disfrutar de una tarde-noche con infinidad de alternativas de ocio y la visita a espacios patrimoniales públicos de forma gratuita.

La Noche del Patrimonio se celebra de manera simultánea con el resto de las ciudades que forman parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España por la UNESCO. En ese grupo está Mérida.

En esta ocasión incluye «una programación muy diversa y familiar centrada en el público joven» y en la que se dará un especial protagonismo a los «artistas y talentos locales», aseveró ayer el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, en la presentación de su octava edición.

El Museo Nacional de Arte Romano y el Teatro y Anfiteatro podrán ser visitados gratis. Habrá un desfile de legiones bajo el Arco de Trajano y un espectáculo de gladiatura en las termas de la calle Pontezuelas. En la Alcazaba habrá danza y cante flamenco. Y las visitadas guiadas se podrán realizar en el Puente Romano, Puerta de la Villa y Teatro Romano.

Además en el Acueducto de los Milagros habrá concierto, Dj,s y un festival juvenil desde las 12.30 de la mañana a las 12 de la noche. Por su parte, en el Teatro María Luisa se representará una comedia. Cuentacuentos en el centro cultural Alcazaba y en la plaza de España se desarrollarán diversos talleres, uno de mosaicos específicamente.

En el Parador Nacional, cantarán las corales Augusta Emérita, Ad Libitum y un concierto del tenor Guillermo Segovia. Y un tributo al Il Divo en el Templo de Diana.

Rodríguez Osuna subrayó que se trata de una amplia oferta cultural y de ocio, bajo el lema 'Vive Patrimonio', que llegará a todos los rincones de la ciudad con acceso libre.

Ampliar Plano de actividades para el 13 de septiembre. HOY

Además, los principales monumentos y museos de la capital de Extremadura tendrán acceso libre y horario especial bajo el lema 'Abierto Patrimonio' en los que será necesaria reserva previa para poder participar en las diferentes visitas guiadas y talleres que se desarrollarán a lo largo de esta jornada.

El alcalde emeritense especificó que en esta octava edición e la Noche del Patrimonio se le va dar «mucho valor a la danza, una de las artes escénicas más importantes de nuestro país y que en Mérida está cada vez más presente».

Durante esa noche Osuna se anticipó que se podrá disfrutar de uno de los mejores espectáculos de danza contemporánea con la actuación del bailarín Marco Flores en la Alcazaba.