Los Presupuestos municipales de Mérida siguen creciendo y superarán con creces los 72 millones el próximo año

Otra vez, los Presupuestos municipales más altos de la historia. Los vigentes en 2025 ya lo fueron, con casi 71 millones (70,8 exactamente) y ... un 17% de subida respecto a los de 2024, pero el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha confirmado lo que era un secreto a voces: volverán a crecer en 2026 y, por tanto, volverán otra vez a ser los más elevados.

Rodríguez Osuna ha dicho que a lo largo del próximo mes de noviembre «habrá un avance» de cómo serán las próximas cuentas del Ayuntamiento de Mérida. Las de este año, se aprobaron inicialmente ya entrado 2025, el 29 de enero en el Pleno del Ayuntamiento, gracias a los votos de la mayoría absoluta del PSOE. No fueron definitivos hasta un par de meses después. En esta ocasión, el primer edil ha confirmado que se aprobarán con toda seguridad antes de que acabe el año.

No ha dado las cifras básicas pero con toda seguridad se superarán los 72 millones. Por dos motivos, básicamente. De un lado, como le ocurre al conjunto de ayuntamientos y administraciones regionales como la Junta, va a haber más dinero procedente de los ingresos del Estado por la marcha de la economía. En segundo lugar, porque el Gobierno local emeritense ha dejado a cero la deuda bancaria. En julio pasado este diario informó que el Consistorio había liquidado la deuda de 11,8 millones pendiente con un banco.

Además en poco tiempo Mérida va a dejar de estar sometida al corsé que impone un Plan de Ajuste que tenía vigencia hasta 2032 y que va a ser cancelado con toda seguridad en poco tiempo. «Es una maravillosa noticia para la ciudad. Vamos a seguir creciendo», subraya.

Pendiente de detallar

La llegada de 9,3 millones a través del Plan Edil, que conllevan parte de cofinanciación municipal que supone alcanzar los 11 millones, se va a incluir también en los nuevos Presupuestos. En breve el Ayuntamiento explicará para que los utilizará de forma concisa.

No obstante, ha trascendido que servirán, por ejemplo, para la musealización del Mercado de Calatrava, la ampliación de ampliación de las obras de plataforma única en La Rambla Santa Eulalia y calles aledañas, y la adecuación del Parque López Ayala a espacio multifuncional y accesible. También para la construcción de un Centro de Día para mayores en Nueva Ciudad, el acondicionamiento del espacio ferial o un plan de dinamización comercial y ayudas al comercio.

«Seguiremos adelante con el compromiso de nuestro programa electoral», avanzó de forma general, a expensas de cerrar el capítulo de obras e inversiones a ejecutar a lo largo del próximo ejercicio.