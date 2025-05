El grupo socialista de Mérida aprueba en solitario el presupuesto de 71 millones para 2025

Los catorce representantes socialistas en el pleno aprobaron ayer el presupuesto municipal para 2025.

Casi 71 millones tiene ahora el gobierno local para los ... gastos y definir las inversiones de este año según la estimación que han hecho de los ingresos.

Es la cuenta general más alta aprobada en la ciudad y repunta un 17% sobre el anterior.

No consiguió el apoyo de los otros grupos de la oposición. No los necesita tampoco porque goza el PSOE de mayoría absoluta. Carmen Yáñez, la concejala de Hacienda que expuso los datos, no se esforzó en pedirles el apoyo. Solo lo sugirió al final, a las dos horas de debate y sin insistencia alguna.

Pero sirvió la sesión para contrastar la visión tan distante de lo aprobado. Para el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, los 71 millones sobre la mesa representan un hito en la ciudad y un ejemplo porque es la primera grande de la región en tenerlos este año. Y lo hace además, advirtió, sin que haya en la Junta ni en el Gobierno central.

Para los otros portavoces, el relato de cifras de la concejala Carmen Yáñez es un proyecto fallido. Ni el PP de Santi Amaro ni Por Mérida de Miguel Valdés lo ven creíble. Y recordaron varias veces en el intercambio de argumentos la lista de presupuestos aprobados por este grupo socialista que luego no se ejecutan o se modifican a través de los remanentes para desdibujar por completo lo que se aprueba al principio. Santi Amaro ya ha denunciado varias veces la tendencia en el gobierno local de presupuestar dos veces los mismo y de contar como nueva inversión lo que no se hizo el año anterior. No hay rastro, dijo, del millón de euros para el puente Fernández Casado, tampoco de las pistas deportivas o del club de piragüismo. Y el mismo argumento siguió Miguel Valdés.

Para el portavoz de Por Mérida, los sucesivos presupuestos que se presentan en Mérida contribuyen al desapego de los vecinos de los políticos. El mismo grupo que hace trece meses apoyó las cuentas de 2024 ayer dijo que se abstendría. Ninguno de los compromisos que firmaron los socialista con Por Mérida entonces y que se incluyeron en las cuentas oficiales se han cumplido. Igual que nosotros nos sentimos engañados, dijo, es muy probable que la gente de Mérida también. Enumeró también un listado de tareas pendientes. El Calatrava, por ejemplo, con varias licitaciones y anuncios fallidos sigue sin rehabilitarse. También la obra de las Concepcionistas o la de la plaza de Santa Eulalia. No se los cree, dijo, porque hay consignaciones que se aprueban, luego salen de las inversiones y a los pocos meses nadie sabe nada. Para la portavoz de VOX, Marta Garrido, llega tarde. Con mayoría absoluta se podrían haber presentado antes del 31 de diciembre. También pidió que se limitaran algunas subvenciones nominativas a asociaciones que promueven la igualdad de género o la ayuda a los migrantes. Oscar Fernández, de Unidas por Mérida, pidió evitar la demagogia de los impuestos habitual en todo debate presupuestario. Y abogó por hacer pedagogía positiva de que los impuestos sostienen los servicios, las infraestructura y a los políticos. Aplaudió que haya subvenciones nominativas a las asociaciones y que en ese reparto prime la diversidad. En referencia a la propuesta de Vox. Para Unidas por Mérida, explicó, la subvención a la junta de cofradías puede gustar más o menos, pero la respeta por la diversidad. Pidió eso mismo al resto de grupos.

Para intentar explicar qué ocurre realmente con lo que se presupuesta y luego se ejecuta o no, el alcalde de Mérida argumentó cual es su prioridad política al frente del Ayuntamiento.

Su máxima, dijo, es que todas las obras e infraestructuras salgan de fondos, subvenciones y líneas de inversión de otras instituciones. Para Antonio Rodríguez Osuna todo lo que sea liberar al Ayuntamiento de pagar con fondos propios y conseguir cofinanciar o financiación ajena contribuye al saneamiento de la hacienda local y a reforzar luego los servicios y la protección social. Explicó el alcalde que se han conseguido muchas obras en la ciudad en los últimos años gracias al gobierno central y los fondos europeos Edusi. Dijo que Mérida es de las pocas ciudades españolas que ha ejecutado el 100% de lo que se redactó en Edusi. Acudir a estas financiaciones ajenas, argumentó, tiene la contrapartida de que los tiempos en las contrataciones no depende del Ayuntamiento.

Para el alcalde de Mérida, lo más importante es que estos presupuestos suponen el saneamiento definitivo de la hacienda local y gana capacidad de inversión.

Políticas sociales y turismo

En la exposición que hizo la concejala Carmen Yáñez no anunció ninguna medida concreta. Se limitó la concejala a detallar líneas generales: 4,9 millones para políticas sociales, 1,4 para cultura y 7,6 para Turismo. Llama la atención el abultado presupuesto de esta delegación. Crece un 156% con respecto al año anterior. Habló también de tres millones de euros para la creación de empleo directo.

Sobre los ingresos explicó el alcalde que el aumento de recaudación se debe a la propia actividad económica de la ciudad. Hay más licencias de plantas fotovoltaicas. Y también se recauda mejor. Muchas tasas que debían pagarse había vecinos que no las abonaban. Al controlar la recaudación el OAR esto ya no ocurre. Insistió en que no habrá un aumento de tasas. Los vecinos van a pagar lo mismo o el incremento por la subida del IPC; pero las tasas siguen siendo las mismas. Pero ahora se recauda mejor.