La portavoz de la Junta tras el cese de Higuero: «Exigimos a todos rigor y ejemplaridad»

Celestino J. Vinagre Viernes, 1 de agosto 2025, 13:36 Comenta Compartir

No ha sido una destitución sino una salida voluntaria y el desencadenante ha sido la constatación de que ha falsificado su currículo. La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha explicado el cese de Ignacio Higuero como consejero de Gestión Forestal en una comparecencia de prensa de 8 minutos en la que ha dicho que la salida de Higuero del Gobierno de María Guardiola está vinculado con el hecho de no contar con una titulación académica -licenciado en Marketing en una universidad privada- que no tiene y que recogía en su perfil oficial como alto cargo de la Junta. «Hemos hablado con él y nos ha dicho que no puede efectivamente certificar que dispone de esa titulación», ha expresado Manzano.

Manzano ha explicado que Higuero mandó un escrito este jueves, tras conocerse esa noticia sobre su supuesta licenciatura en la CEU San Pablo, en el que se presentaba su dimisión y Guardiola se la ha aceptado. «Esa decisión (presentar su dimisión) fue tomada con plena convicción y sentido de la responsabilidad. Ignacio Higuero manifestó su voluntad de no empañar el buen hacer y el esfuerzo del gobierno regional», ha dicho la portavoz de la Junta y compañera, hasta hoy, del cacereño en el Consejo de Gobierno.

«Ha asumido toda la responsabilidad y ha agradecido la confianza que fue depositada en él para prestar un servicio público esencial para el mundo rural de nuestra región. Ojalá todos hiciéramos lo mismo. Honor y responsabilidad. Cuanto esto no sucede, hay que reconocerlo, pedir perdón como ha realizado el señor Higuero e irse porque esto no se puede tolerar», ha agregado Manzano.

Lo ha hecho tras esgrimir el mensaje de que «este Gobierno exige a todos sus miembros rigor y ejemplaridad y por tanto consideramos que la situación era incompatible con la continuidad del ya exconsejero. Él ha sido plenamente consciente de esto y ha dado un paso al lado por iniciativa propia».

Elena Manzano ha agradecido a Higuero su labor al frente de la Consejería de Gestión Forestal y ha concluido, en referencia a su anunciada dimisión, que «ojalá todo el mundo hiciera exactamente lo mismo porque estamos hartos de comprobar que esto no sucede en otros partidos. En este país se puede dirigir una cátedra sin tener una licenciatura para ello. ¿Qué es necesario para ello? Ser la esposa del presidente Sánchez. En este país la delegada del Gobierno en Valencia (Pilar Bernabé) falsifica su currículo, lo modifica y ahí continúa haciendo frente a esta prestación de servicio público».

La portavoz del Ejecutivo de Guardiola ha señalado que la marcha de Higuero no cambia el organigrama de la Junta. Esto es, se mantiene la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, un departamento creado por la demanda de Vox de entrar en el Gobierno regional para apoyar al PP para alcanzar la Junta de Extremadura.

Ampliar Eva Pérez, en su etapa de diputada del PP en la Asamblea de Extremadura. HOY Eva Pérez Zamora, nueva responsable de Gpex El Gobierno regional coloca al frente del grupo público empresarial Gpex a la almendralejense Eva María Pérez Zamora. Es el nombre elegido para cubrir la vacante de Francisco Ramírez, nuevo consejero de Gestión Forestal. Pérez, licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura, ha sido cargo reciente del PP en el ámbito local y autonómico. De un lado, ha sido concejala popular en Almendralejo entre 2011 y 2015. En la legislatura posterior fue diputada en la Asamblea de Extremadura. Antes de ser diputada por el PP, fue becaria en la asesoría jurídica de la Asamblea entre 2005 y 2008, según consta en su perfil parlamentario. Ahora trabajaba en el departamento de recursos humanos de Gpex, ha explicado Manzano. Eva Pérez tiene 48 años.