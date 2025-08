El líder del PSOE de Badajoz justifica la falta de 12 créditos en su licenciatura

R. H. Viernes, 1 de agosto 2025, 10:14 Comenta Compartir

Señalado por otro supuesto caso de falsedad en su currículum, el secretario general del PSOE de Badajoz, Manuel Borrego, aseguró ayer que cursó «íntegramente la carrera de Ingeniería Química, finalizando todos los estudios correspondientes», y que la «única excepción» fue una asignatura de carácter básico u obligatorio, que «es objeto de compensación curricular».

Se trata de una materia de 12 créditos que el dirigente socialista asegura haber convalidado por «otros requisitos académicos». También justificó no tener el título expedido «porque, hasta la fecha, nunca» lo ha necesitado, ya que toda su trayectoria profesional, arguyó, «ha estado vinculada a la Administración Pública».

«La compensación curricular es un procedimiento perfectamente reglado por las universidades públicas y que permite dar por superada una materia cuando se cumplen determinados requisitos académicos«, señaló Borrego en un comunicado en el que sale al paso de la información publicada este jueves por el diario Vozpopuli.

Tanto es así que «no solo superé el conjunto del plan de estudios, sino que además realicé y defendí con éxito mi Proyecto Fin de Carrera, uno de los requisitos esenciales para la obtención del título», aseveró.

En cualquier caso, explicó que no ha solicitado oficialmente la compensación curricular y la expedición del título «porque, hasta la fecha, nunca he necesitado hacer uso de él«, ya que toda su trayectoria profesional »ha estado vinculada a la administración pública y al servicio a la ciudadanía, en ámbitos donde nunca me ha sido necesario presentar dicho documento, dado que no era requisito«.

Asimismo, el dirigente socialista en la provincia de Badajoz insistió en que esta situación «no representa ninguna irregularidad y está plenamente amparada por la normativa universitaria», algo que según añade «puede comprobarse fácilmente» en su expediente académico.

«Lamento profundamente que, en lugar de centrarse en el trabajo político, algunos actores estén intentando sembrar dudas infundadas con fines partidistas», lamentó Borrego, quien reafirmó que seguirá «estando al servicio de los ciudadanos de esta provincia, con la misma dedicación y honestidad de siempre».