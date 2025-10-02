La Policía festeja su día en Mérida en un acto de orgullo y reconocimiento al comisario Aurelio Fernández

Casi cualquier día 2 de octubre, festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía, es igual para los ... agentes se celebran su día. Hay discursos del alcalde, del comisario y del consejero de la Junta de Extremadura correspondientes. Suenan los himnos de España y de la Policía. Se dan medallas al mérito policial y distinciones y reconocimientos. Sí, todo esto no falla dentro del protocolo pero luego hay cosas que cambian. En Mérida, este 2 de octubre de 2025, el Día de la Policía Nacional, ante 500 asistentes, ha tenido sus hechos diferenciales.

Uno, el escenario. No es lo mismo desarrollarlo en cualquier sitio cerrado que en el impresionante Templo de Diana. Y, dos, ha servido para jubilar de este tipo de acto (la jubilación laboral efectiva llegará el próximo mes de enero) a Aurelio Fernández Sánchez como comisario de la Policía Nacional en la capital extremeña.

Entre turistas, nacionales y extranjeros, con un oído puesto en las explicaciones de las guías turísticas, y los ojos enfocados en echar fotos a un Templo de Diana 'tapado' parcialmente durante una hora por uniformes azules (policías) y verdes (guardias civiles); con un calor que empezaba a picar a media mañana y el habitual rigor protocolario, la Comisaría emeritense ha hecho balance de su trabajo, ha homenajeado a compañeros, ha agradecido a ciudadanos e instituciones y ha festejado. Entre otros motivos, ha resaltado el comisario Aurelio Fernández, que Mérida siga teniendo «uno de los mejores índices de seguridad de España y esto obedece tanto a la eficaz acción policial, que está más de veinte puntos porcentuales sobre la media nacional, como a la colaboración ciudadana. Por ello damos las gracias un año más a los ciudadanos emeritenses», ha subrayado.

«Nuestro objetivo es que Mérida siga siendo la ciudad tranquila que es. Manteniendo los índices de seguridad actuales estamos mejorando la calidad de vida de los ciudadanos», ha agregado Fernández en su discurso ante, entre otros, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna; la subdelegada del Gobierno en la provincia de Badajoz, María Isabel Cortés, y el consejero de Presidencia e Interior, Abel Bautista.

«Me siento profundamente orgulloso de dirigir a este grupo de mujeres y hombres policías, extremeños en su inmensa mayoría, que cada día ofrecen la mejor versión profesional de sí mismos para servir a sus conciudadanos, cumpliendo sus obligaciones con cercanía, diligencia y calidad en el servicio, como muy bien saben los emeritenses», ha expresado el comisario Fernández antes de recordar que Mérida goza de un gran potencial económico basado en el turismo cultural, con gran repercusión en el sector servicios, ha dicho el comisario.

«Desde la Policía Nacional contribuimos e este desarrollo económico con los Programas Turismo Seguro y Comercio Seguro, mediante la presencia policial uniformada en las zonas turísticas y comerciales, para aportar una sensación de seguridad subjetiva que asegura la tranquilidad del turista visitante y del cliente del comercio emeritense».

Lo ha dicho antes de recordar el trabajo policial. En este sentido ha detallado que desde la pandemia la ciberdelincuencia, especialmente las estafas a través de Internet, han ido creciendo exponencialmente y «esto nos preocupa y nos ocupa». Por eso, «hemos potenciado en nuestra comisaría el Grupo de Delincuencia Especializada en Delitos Tecnológicos y Financieros para atajar este tipo de delitos».

Haciendo un balance del trabajo policial de este último año ha valorado que los policías de la Brigada de Seguridad Ciudadana «están 24 horas al día, 365 días al año, vigilando nuestras calles y garantizando nuestra seguridad».

Como hechos relevantes ha hecho referencia a que el pasado 10 de marzo, agentes de esta brigada localizaron y detuvieron, en un tiempo récord, a los menores autores materiales del asesinato en Badajoz de una educadora social de un piso tutelado, hecho que fue portada informativa en todos los medios de comunicación nacionales.

El 25 de mayo detuvieron a un peligroso atracador que había cometido dos atracos a mano armada, el último de ellos en una gasolinera en la Avenida de la Hispanidad.

El 30 de junio una mujer decidió quitarse la vida precipitándose de desde un balcón. La actuación rápida y decidida de uno de los hoy condecorados, el policía Daniel Romero Pérez, que volvía a su casa tras haber prestado servicio, evitó el suicidio.

La Policía Nacional en Mérida ha realizado este año 170 servicios humanitarios en el último año, «salvando vidas de personas que han sufrido infartos, socorriendo a las víctimas de incendios y asistiendo a heridos». Y ha detenido a 130 delincuentes autores de distintos delitos. Igualmente ha participado en 54 dispositivos de seguridad.

Tras su discurso, comenzó la entrega de distinciones y reconocimientos. Cinco miembros de la Brigada de Seguridad Ciudadana son condecorados hoy. Los policías de esta brigada, y en concreto el Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta, ha esclarecido 675 delitos graves y menos graves, teniendo uno de los índices de eficacia en resolución de casos más altos de España. Entre los distinguidos hoy con la condecoración ha estado el inspector Enrique García Vitoria, «jefe de este exitoso grupo», ha dicho Fernández.

De igual modo, 177 mujeres «se sienten protegidas y seguras» gracias a la labor de la Unidad de Familia y Menor de la Comisaría emeritense, coordinado con los servicios judiciales, municipales y de atención a mujeres víctimas de violencia de género.

En los próximos días se renovará el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno sobre protección a las víctimas. El oficial José Antonio Paredes Tercero, miembro de esta unidad, ha sido uno de los condecorados esta mañana.

Mientras, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal llevó a cabo la operación LUMA que se saldó con la detención de 21 personas, 17 de ellas residentes en Mérida, desmantelando una organización criminal. Este grupo organizado se dedicaba a cometer extorsiones por teléfono, amenazando de muerte a las víctimas si no pagaban determinadas cantidades de dinero.

El Grupo de Estupefacientes ha desactivado este año 15 puntos de venta de drogas y ha detenido a 22 personas, incautando más de 33 kilos de marihuana y más de 30.000 euros en efectivo, dentro del Plan Nacional contra el cultivo ilegal de marihuana.

La relación del trabajo realizado ha sido el anticipo al relato final del comisario Aurelio Fernández «hecho con el corazón», al recordar que se jubila el 9 de enero próximo. Por este motivo ha detallado que se encontraba «con sentimientos encontrados. Por un lado, la satisfacción del deber cumplido, y por otro, la emoción de cerrar un capítulo que ha marcado profundamente mi vida. Quiero agradecer a cada uno de los policías de todas las escalas que con entrega, sacrificio y profesionalidad, han compartido conmigo esta labor durante todos los años de mi carrera. Ser policía no es solo un trabajo, es un compromiso con la seguridad, la justicia. Mi patria y mi bandera han sido la protección de los ciudadanos, sobre todos los más débiles e indefensos«, ha indicado antes de agradecer a sus jefes, »a mis compañeros el respeto que me han dispensado y a las autoridades y ciudadanos el afecto que siempre he sentido de ellos«.

A todo ellos y, por supuesto, a su familia, por el apoyo prestado a lo largo de sus 45 años de servicio. «Su sacrificio, paciencia y comprensión me han permitido realizar mi trabajo con eficacia», ha culminado el comisario. En sus discursos, Rodríguez Osuna, Bautista y Cortés han alabado el trabajo realizado por Aurelio Fernández y el alcalde de Mérida le ha impuesto un escudo de oro de la ciudad.