La Policía Nacional incorpora un negociador especializado en sucesos «críticos» en Extremadura

La Policía Nacional en Extremadura ha incorporado en el último año un negociador especializado en la resolución de incidentes críticos en Badajoz y un Grupo Operativo de Respuesta (GOR) en Mérida, como también lo hará próximamente una nueva Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en Cáceres.

Así lo avanzó la jefa superior del cuerpo en Extremadura, Elisa Fariñas, durante su intervención en la conmemoración institucional del Día del cuerpo en Badajoz celebrado en el Teatro López de Ayala con la presencia del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, el jefe regional de operaciones, Manuel Luis Veiga, y el jefe de la comisaria provincial de Badajoz, Gregorio Valverde, entre otras autoridades civiles, militares, judiciales o eclesiásticas.

Esta figura de negociador, un agente especializado en la resolución de incidentes críticos, atrincheramientos o toma de rehenes entre otros, utilizando la comunicación estratégica y la lucha activa para «desescalar» situaciones de crisis.

Este agente y el ya existente en la comisaría de Cáceres cubrirán cualquier situación grave que tenga lugar en la demarcación policial, según la jefa superior de Policía, que también se refirió a la actividad delincuencial y a delitos de «extrema gravedad» que, como lamentó, ocurrieron en la región y destacó la «rápida» actuación en la detención de los tres presuntos autores del homicidio de una educadora social ocurrido en Badajoz, recoge Europa Press.

También citó el «inmediato» esclarecimiento del asesinato por arma de fuego de una menor en Plasencia en el transcurso de una reyerta entre dos familias, la «pronta» resolución del «horrible» asesinato en Don Benito, en el que una mujer de 34 años fue asesinada por su marido después de que este denunciara su desaparición en la comisaría, o el reciente homicidio de una joven de 29 años sucedido en Badajoz, ante el que la Policía «ha trabajado y trabaja incansablemente para el total esclarecimiento de los hechos, un homicidio que ha vuelto a conmover a nuestra sociedad».

Recursos humanos

La jefa de la Policía Nacional señaló, a su vez, la puesta en marcha del vehículo integral de documentación que denominan 'Vidoc', para facilitar el acceso a la tramitación del DNI y del pasaporte, y la implementación de puestos de actualización de documentación en pueblos pacenses y cacereños, así como que, avanzando en este marco del plan de identidad digital, recientemente la jefatura organizó una jornada formativa sobre las funcionalidades, posibilidades u obligatoriedad en el uso de la app 'MiDNI'.

En materia de recursos humanos en la jefatura, recalcó, en el presente año se implementó la plantilla tanto en la escala ejecutiva como en la básica y se creó en el catálogo de puestos de trabajo una UPR en la Comisaría de Cáceres, que junto con la ya existente en Badajoz, facilitará la «rápida» reacción en situaciones de alteración de orden público.