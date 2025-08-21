Policía Local y Nacional realizarán más de 600 servicios en la semana de Feria

La Junta Local de Seguridad aprueba esta mañana el operativo de seguridad y servicios para la Feria. El operativo policial contará con mayores efectivos ... desde el miércoles, 3 de septiembre hasta el domingo 7, días en los que se prevé una mayor afluencia, señala Carmen Yáñez, alcaldesa de Mérida en funciones.

Los dispositivos de la Policía Local «se van a concentrar fundamentalmente en el recinto ferial, en la Plaza de España y en el Paseo de Roma y vamos a tener casi 400 servicios durante toda la semana con unas 14 patrullas diarias«, asevera Yáñez. Además habrá agentes de paisano realizando labores de vigilancia y apoyo.

La alcaldesa en funciones y la subdelegada del Gobierno en la provincia de Badajoz, María Isabel Cortés, presidieron esta mañana la Junta Local de Seguridad con motivo de la celebración de la Feria. A la reunión asistido los responsables de la Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Policía Local, Protección Civil, y delegados municipales de festejos, Ana Aragoneses, y limpieza, Marco Antonio Guijarro, además de las empresas concesionarias de transportes urbanos y limpieza.

La Policía Nacional tendrá unos 220 servicios durante todos los días de Feria «que permitirán la presencia de agentes en la calle durante todo el día y se concentrarán en los momentos en los que haya mayor presencia de público», señaló la subdelegada del Gobierno.

A esto se añade que la Guardia Civil de Tráfico establecerá controles preventivos de alcohol y drogas durante todos los días de la feria en las entradas y salidas de la ciudad.

Por su parte, los bomberos del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios de Badajoz efectuarán 75 servicios y dispondrán de vehículos con bomba y escala.

Protección Civil también reforzará su número de efectivos y voluntarios y Cruz Roja ofrecerá este año un horario de atención desde las 21 horas a las 4 de la mañana con un dispositivo de enfermería permanente para todas esas atenciones inmediatas de emergencia y evitar que se tengan que derivar a los servicios sanitarios.

La empresa de transporte urbano, Vectalia, habilitará dos líneas 'búho' (servicio nocturno) que abarcarán todas las zonas de la ciudad con salida cada hora desde el Paseo de Roma a partir de las 23 horas.

De igual forma, los servicios de limpieza tendrán toda su plantilla, con 40 efectivos, en activo durante la Feria emeritense.

El Punto Violeta estará en la Plaza de España, Paseo de Roma y recinto ferial como lugar de referencia preventivo y también informativo.

Carmen Yáñez ha hecho un llamamiento «a la prevención, a la cautela, al sentido común» en las próximas jornadas festivas. Y a que se utilice el transporte público. «Es fundamental que tengamos unas fiestas en las que la participación va a ser muy importante y donde podamos tener una buena convivencia», agrega.