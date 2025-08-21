HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Reunión de la Junta de Seguridad Local, esta mañana, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Mérida. HOY

Policía Local y Nacional realizarán más de 600 servicios en la semana de Feria

La Guardia Civil hará controles preventivos de droga y alcohol y la empresa de transportes habilitará dos líneas de buses nocturnos, desde las 23 horas

R. H.

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:13

La Junta Local de Seguridad aprueba esta mañana el operativo de seguridad y servicios para la Feria. El operativo policial contará con mayores efectivos ... desde el miércoles, 3 de septiembre hasta el domingo 7, días en los que se prevé una mayor afluencia, señala Carmen Yáñez, alcaldesa de Mérida en funciones.

