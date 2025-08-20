El Ayuntamiento de Mérida recibe 89 solicitudes para atracciones y casetas en la Feria
El Gobierno local anuncia que habrá una caseta joven de ocio y sin alcohol para menores a partir de los 14 años
Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:40
Un total de 89 solicitudes. Son las que ha recibido el Ayuntamiento de Mérida de peticiones para instalarse de cara a la Feria ... , entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre. Se trata, especifica la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, de número de solicitudes entre atracciones, puestos de alimentación, casetas de juego y tómbolas.
No faltarán las casetas asiduas a la Feria como la de la Peña Cultural Niño Bermejo, Pinchos Caña, La Caseta Gallega y la Caseta de Sanguino. En cambio si faltará otra clásica de estos días festivos, la de El Cortijo Extremeño.
Aragoneses ha indicado que la caseta municipal tendrá la misma ubicación, ofreciendo degustaciones y actuaciones musicales.
Como novedad en este año, la delegada de Festejos ha avanzado que, pensando en los más jóvenes de la ciudad, se instalará una disco joven, Aura, «un espacio de ocio sin alcohol, dirigido a menores a partir de 14 años para que »puedan disfrutar del ambiente del ferial».
El 2 de septiembre, martes, se celebrará en el recinto ferial el Día de la Infancia, mientras que el 4 se llevará a cabo el Día de las Personas Mayores y el 5 tendrá lugar el 'Día del Folclore, que incluirá actuaciones de grupos folclóricos extremeños en el marco del XXVI Festival Autonómico de Folclore 'Bonifacio Gil'.
Tramo sin ruido
Ana Aragoneses ha recordado que la programación de la Feria de este año incluye «iniciativas accesibles a todas las personas» y el tramo sin ruido que se celebrará todos los días entre las 20.00 y las 22.00 horas.
También ha destacado que el domingo 31 de agosto, día que comienza la Feria, habrá «un tramo de silencio sin música hasta que finalice la última función en el Teatro Romano», del Festival Internacional de Teatro Clásico. La función teatral arrancará a las 22.45 y terminará aproximadamente a las 00.30 horas.
El espacio para menores, sin alcohol, les permitirá disfrutar del ambiente en el Ferial«
Ana Aragoneses
Delegada de Festejos
El encendido del alumbrado en el Ferial, a las 21.30 en ese día 31, correrá a cargo de Pilar Vizcaíno Balsera. La emeritense fue la primera mujer extremeña en contar con la Licenciatura Superior en Dirección de Orquesta, impulsó la Joven Orquesta y creó la Escuela de Artes que lleva su nombre.
«Es un referente de constancia, esfuerzo, dedicación y entrega hacia los demás», valoró Aragoneses tras anunciar su elección.
La caseta de El Cortijo no estará tras 31 años de presencia
Desde 1994 la Asociación Folclórica Nuestra Señora de la Antigua ha estado presente en la Feria de Mérida con sus actuaciones y la de decenas de grupos en su caseta de El Cortijo Extremeño. Este año no será posible. «El año pasado tuvimos un déficit de 12.000 euros y no podemos soportar más pérdidas. Las cuentas no salen. El coste de la caseta es de 25.000 euros. No tenemos apenas ingresos pero sí muchos gastos. Lo lamentamos mucho», señala a HOY Luis Valiente, integrante de la asociación, quien no cierra la puerta a que el próximo año pueda volver 'El Cortijo Extremeño' al Ferial. «Al folclore hay que apoyarlo de verdad para que podamos seguir adelante con él en la Feria», reseña.
