HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Montaje de casetas en la Feria de Mérida. HOY

El Ayuntamiento de Mérida recibe 89 solicitudes para atracciones y casetas en la Feria

El Gobierno local anuncia que habrá una caseta joven de ocio y sin alcohol para menores a partir de los 14 años

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:40

Un total de 89 solicitudes. Son las que ha recibido el Ayuntamiento de Mérida de peticiones para instalarse de cara a la Feria ... , entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre. Se trata, especifica la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, de número de solicitudes entre atracciones, puestos de alimentación, casetas de juego y tómbolas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendida in fraganti una menor mientras provocaba un fuego en Cáceres
  2. 2 Un afortunado se lleva 250 millones de euros en el sorteo de Euromillones de este martes
  3. 3 El incendio de Jarilla mantiene dos focos activos, uno hacia el Jerte y otro a Salamanca
  4. 4 Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía
  5. 5 El parque de San Fernando de Badajoz amanece de nuevo con pintadas
  6. 6 La Federación de Caza rechaza que se criminalice al sector por culpa del «malnacido» que provocó el incendio de Aliseda
  7. 7 La ONCE reparte 245.000 euros en Esparragalejo: «Son siete familias que siempre compran la misma terminación»
  8. 8 Qué implica la declaración de zona catastrófica en las áreas afectadas por los incendios en Extremadura
  9. 9 Sánchez anuncia en Extremadura que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el fuego
  10. 10 El embalse más grande de España está en Extremadura y es un paraíso natural

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento de Mérida recibe 89 solicitudes para atracciones y casetas en la Feria

El Ayuntamiento de Mérida recibe 89 solicitudes para atracciones y casetas en la Feria