El Plan General de Mérida reconvertirá terrenos del tren en 120.000 metros cuadrados de zonas verdes

El Plan General de Mérida, el documento para determinar cómo será la ciudad, urbanísticamente hablando, durante dos décadas, permitirá liberar un ingente espacio ocupado por ... vías del tren para convertirlo en 120.000 metros cuadrados de zonas verdes que cohesionarán diversos barrios. Esa cantidad de metros cuadrados equivale a diez veces del terreno sobre el que se asienta la Ciudad de la Infancia, sobre el antiguo cuartel Hernán Cortés.

Se trata de uno de los múltiples aspectos reseñables que ofrece el Plan General, que ya desveló sus líneas maestras en materia de vivienda: conllevará en las próximas dos décadas la construcción de unas 3.000 viviendas asequibles, el 30% del suelo disponible. Y se establece en 9.615 viviendas las necesidades reales de la ciudad hasta 2045.

El Pleno del Ayuntamiento, solo con el rechazo de Vox, aprobó la pasada semana de forma inicial el Plan General. Uno de sus aspectos relevantes es la reubicación de la estación de mercancías y contenedores. Esto libera una franja de suelos en el corazón de Mérida.

Estos terrenos, hasta ahora condicionados por el uso ferroviario, se convierten en una «oportunidad única para la ciudad: recuperar un espacio lineal y continuo en posición estratégica, que enlaza barrios consolidados con áreas de centralidad y espacios patrimoniales». se detalla en el Plan.

Este 'pulmón verde' no se limita a su función ambiental «sino que actúa como un motor urbano y social, capaz de reequilibrar la ciudad, cohesionar barrios históricamente segregados y generar nuevos espacios de encuentro ciudadano», se insiste.

Siendo más concretos, se persigue con esos 120.000 metros cuadrados liberados integrar y cohesionar los barrios de las zonas norte y este de la ciudad con las áreas del centro. Articulará la conexión entre la ribera del Río Guadiana y el parque del acueducto de San Lázaro, configurando un «verdadero eje verde de norte a sur.» A lo largo de su recorrido enlazará diversos parques y espacios libres existentes, como el de los Salesianos, el parque de los Centollos y el Circo Romano, hasta alcanzar el parque de las Termas y del acueducto de San Lázaro.

Una vez aprobado de forma inicial, al Plan General le queda mucho camino para ser definitivo y, sobre todo, entrar en vigor, algo que no se espera ocurra hasta dentro de dos años, aproximadamente.

Además de las 3.000 viviendas asequibles que se podrán ejecutar, el nuevo Plan servirá como «una palanca de empleo para Mérida», al cifrar en 8.304 puestos de trabajo directos y 4.980 indirectos, lo que supone «una oportunidad histórica para nuestra ciudad, reforzando tanto la economía local como la cohesión social», indicó la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández.

No se apuesta por recalificar más suelo como urbano. El PGOU del año 2000 fue aprobado bajo un «modelo expansivo propio de otra época, reclasificando unos 10 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, pensando en un crecimiento demográfico que nunca llegó».