Obra del tren para construir un nuevo puente sobre el arroyo Albarregas. La llegada de la alta velocidad resideña la ciudad. J. M. Romero

El Plan General de Mérida reconvertirá terrenos del tren en 120.000 metros cuadrados de zonas verdes

Cohesionará un espacio entre el parque del acueducto de San Lázaro y la ribera del Guadiana al liberarse un área ocupada por vías ferroviarias

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 14 de octubre 2025, 07:38

Comenta

El Plan General de Mérida, el documento para determinar cómo será la ciudad, urbanísticamente hablando, durante dos décadas, permitirá liberar un ingente espacio ocupado por ... vías del tren para convertirlo en 120.000 metros cuadrados de zonas verdes que cohesionarán diversos barrios. Esa cantidad de metros cuadrados equivale a diez veces del terreno sobre el que se asienta la Ciudad de la Infancia, sobre el antiguo cuartel Hernán Cortés.

