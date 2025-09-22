La terminal ferroviaria de Expacio Mérida entrará en uso con dos trenes a la semana

La terminal de mercancías del parque empresarial Expacio Mérida ultima su conexión a la red ferroviaria, lo que permitirá su entrada en funcionamiento en breve. ... La Consejería de Infraestructuras de la Junta de Extremadura señala que comenzará con dos servicios a la semana de autopista ferroviaria, que consiste en trasladar camiones sobre trenes especiales.

El director general de Movilidad y Transportes de la Junta de Extremadura, Cristóbal Maza, visitó este lunes las obras de la terminal, que según la Junta se recepcionarán de manera inminente.

Asimismo, mantuvo un encuentro con responsables de Extremadura Avante Logística (la empresa público-privada que gestionará el recinto), Medway, Tramesa y Adif.

Tramesa es la empresa que realiza actualmente el servicio de la autopista ferroviaria entre Valencia y Madrid. A mediados de julio hizo pruebas con este servicio hasta la estación de ferrocarril de Mérida. Con su visita quiso comprobar que sus trenes pueden llegar hasta este punto y ampliar así el recorrido desde Valencia hasta esta plataforma logística.

Por su parte, Medway es la empresa que participa con la Junta en Extremadura Avante Logística y por tanto se encargará de gestionar el recinto. Además, es uno de los más destacados operadores de mercancías por tren.

Al encuentro también asistieron el director general de Tramesa, Jesús Calvo; el director de Servicios Logísticos de Adif, Luis Moreno; el coordinador de Logística de Extremadura Avante, Juan Manuel Cabo; y el director general de Medway, Vicente Herrero, entre otros cargos directivos.

Intermodalidad carretera-tren

Infraestructuras recuerda que las instalaciones cuentan con una playa de vías con una losa de transferencia de cargas y conexión con la línea de tren Mérida-Los Rosales, que conecta la capital autonómica con Sevilla y Huelva por Zafra. De ese modo, está situada en un lugar estratégico para el tráfico de mercancías con Andalucía.

Para ello, se han instalado dos ramales en la línea Mérida-Los Rosales. El recinto cuenta con dos desvíos de enlace que permiten la operativa con la vía general, uno para incorporarse a la misma en sentido Mérida, y otro para hacerlo en sentido Los Rosales hacia Sevilla.

Infraestructuras señala que los trabajos han consistido, entre otras actuaciones, en la conexión de la terminal a la Red Ferroviaria de Interés General, una zona de transferencia de cargas para almacenamiento y manipulación, viales de acceso a la terminal de mercancías con la red viaria exterior, caseta de control de acceso a la terminal y edificio de oficina y una báscula para pesaje de camiones. La inversión realizada es superior a los 12 millones de euros.

La terminal ferroviaria está compuesta por dos vías, de las cuales una se empleará como vía de carga y descarga y la otra se empleará para poder realizar las maniobras de las locomotoras.