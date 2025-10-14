HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Calle Trajano y su imponente Arco al fondo. J. M. Romero

Un normativa especial urbanística para el casco histórico emeritense

Se trata de un normativa específica diferenciada de la recogida en el Plan General Municipal

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 14 de octubre 2025, 07:46

Comenta

La Junta de Gobierno local de Mérida aprobó el 21 de agosto iniciar los trámites para el avance del Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Histórico, ligado al del Plan General Municipal. El documento ambiental estratégico ha salido a información pública.

El Ayuntamiento subraya que existe la necesidad de plan especial urbanístico con la finalidad de proceder a «su ordenación específica», asegurando como primera finalidad la protección y mejora del del ámbito casco histórico (y su catálogo). Un instrumento diferenciado del Plan General de Mérida, se apostilla.

Es el ámbito de mayor valor cultural de la ciudad, donde se concentran la mayoría de los monumentos y edificios históricos.

«Es, hoy día, donde los problemas del conjunto de Mérida inciden con mayor intensidad. El deterioro físico-medioambiental, la falta de infraestructuras y el declive económico impactan con mayor fuerza en esta zona central», se dice.

«Hay que renovar la estrategia urbanística del ámbito, orientándolo a articular de forma coherente la conservación, modernización y renovación de los bienes y espacios que le confieren a la ciudad su cualidad como patrimonio cultural», se incide.

