Palacio de Justicia. HOY
Sucesos de Extremadura

Orden de alejamiento y obligación de acudir al juzgado para los dos acusados del atropello en Mérida

Los jóvenes arrestados están acusados de los delitos de lesiones, amenazas y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:55

Novedades judiciales para los dos jóvenes arrestados por el atropello en Mérida. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la capital extremeña investiga a dos varones de 20 y 23 años por el arrollamiento que se saldó con dos heridos. Los detenidos están acusados de los presuntos delitos de lesiones, amenazas y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La autoridad judicial ha acordado este viernes una orden de alejamiento respecto a uno de los peatones heridos.

La Policía Nacional arrestó a los dos varones por el accidente ocurrido en la madrugada del miércoles en la barriada de San Lázaro en Mérida y este viernes han pasado a disposición judicial.

El juez ha acordado para ellos la prohibición de comunicarse o acercarse a una de las víctimas. Además, les impone la medida de libertad con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial.

El centro de urgencias y emergencias 112 Extremadura recibió el aviso del incidente a las 5.50 horas. El atropello ocurrió en la avenida de las Comunidades, una zona de delincuencia habitual en la capital extremeña.

Una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una ambulancia con soporte vital básico se desplazaron a la zona. Un joven de 24 años resultó policontusionado y una mujer de 27 sufrió un trauma craneal. Ambos fueron trasladados en estado leve al Hospital de Mérida.

Tras estos hechos se presentó una denuncia que inició la intervención de la Policía Nacional, y los posteriores arrestos. Aunque fueron dos personas las que resultaron heridas de levedad hubo un tercer afectado por el atropello.

