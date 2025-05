Osuna: «Todo el que denuncie no va a entrar en su puta vida a trabajar más en el Ayuntamiento»

Circula por las redes la grabación de una conversación privada entre el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y un operario municipal. Intercambian impresiones sobre otros trabajadores municipales (se omiten los nombres propios con un pitido en la grabación editada). Escucha el audio íntegro . El alcalde ha convocado esta mañana una rueda de prensa nada más conocerse la filtración de la conversación para dar su versión sobre el contexto en el que se produjo. «Se ha publicado una conversación privada que tuve con un trabajador municipal el 2 de diciembre de 2019. Era la séptima que me hacía. Se trata de un trabajador de un plan temporal del Ayuntamiento que me requiere por séptima vez porque quiere ser fijo», ha asegurado Osuna.

Los planes de empleo suelen abrirse para seis meses o un año y los perfiles los selecciona el Sexpe. En algunos casos encadena la misma ... persona porque el Sexpe no cambia los perfiles y no siempre hay candidatos para rotar. El trabajador acude al alcalde porque ha hablado con los sindicatos y según le cuenta, los sindicatos le han dicho que si lleva más de dos años como temporal y denuncia, la justicia condenará al Ayuntamiento a hacerlo fijo. En ese contexto, según explica el alcalde, es la conversación filtrada. «Yo le respondo con total naturalidad que nadie se va a quedar fijo en este ayuntamiento mientras yo sea alcalde del PSOE. Se lo explico claramente y le digo que bastante es la oportunidad que tiene y que la única manera de entrar fijo es por oposición o por los planes de estabilización».

Insiste en que esa conversación fue la séptima que tenía con el trabajador y fue el 2 de diciembre de 2019, hace ya más de tres años y cuatro meses. «Mi mayor virtud es también mi mayor debilidad. Hay dos teléfonos que tiene todo el mundo en Mérida: el del 112 y el de mi móvil. Mi mayor virtud es que atiendo a todo el mundo». Explica Osuna que atiende decenas de llamada a diario. Del tipo «alcalde quítame una multa», a «alcalde arréglame el alcorque». Entiende Osuna importante explicar en este contexto esta forma de relacionarse con los vecinos porque no es extraño en él aclararle a los que le llaman cuestiones relacionadas con el Ayuntamiento. «Soy amable y paciente con todos los que me llaman, pero después de siete llamadas y varias explicaciones, pues salen conversaciones de este tipo».

En el caso concreto de la filtración, el operario acaba su contrato en julio de 2021. El 13 de mayo, unos días antes de finalizar, este mismo trabajador se presentó en el despacho del delegado de Personal, Julio César Fuster y le dice: «O me hacéis fijo en el Ayuntamiento o saco la conversación que le he grabado al alcalde en diciembre de 2019». El delegado de Personal le invitó a marcharse del despacho. Luego denuncia al Ayuntamiento porque cree que tiene derecho a quedase como fijo indefinido. El juzgado de lo social le da la razón al Ayuntamiento. No vio razones jurídicas para hacerlo fijo. «Despedimos a todos los que denuncian porque creen que están en fraude de ley y pueden quedarse fijo». Insiste el alcalde que no tiene nada que ocultar. «Los tribunales de personal lo conforman funcionarios. Nadie le ha dicho a un funcionario quién tenía que entrar a trabajar y nadie va a entrar por la puerta de atrás. Solo entran por oposición o por consolidación, pero nadie por la puerta de atrás».

En el audio se escucha al alcalde decirle a su interlocutor «todo el que denuncie no va a entrar en su puta vida a trabajar más en el Ayuntamiento».

En su comparecencia Osuna ha explicado también que le envían todos los días curriculum vecinos de Mérida y que él los rebota luego a empresas de la ciudad. Desde fruterías o tiendas de textil que han abierto en Mérida a constructoras que empiezan obras en la ciudad. «Si alguien quiere hacer un serial con esto lo puedo hacer. Mensajes del tipo 'no te preocupes que le mando tu contacto a la empresa que trabaja en tal calle, los envío a diario». Una vez explicado el contexto, avisa Osuna. «Este ayuntamiento no acepta coacciones, ni chantajes, ni amenazas de nadie». Recuerda además que el hombre que ha filtrado el audio está denunciado por lo penal por chantaje, amenazas y coacciones a cargo público.