Una mujer resulta herida tras sufrir el ataque de un perro en Mérida

Una mujer ha resultado herida esta mañana tras sufrir el ataque de un perro. El suceso ha ocurrido en la perrera municipal sobre las 10.30 horas.

La víctima ha sido trasladada hasta el centro hospitalario de la capital extremeña en estado «menos grave», según el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

La mujer ha sufrido un desgarro en los gemelos de la pierna derecha tras el ataque del can.

Segundo incidente con perros

Con el de este domingo ya son dos los ataques de perros ocurridos este mes de enero tras el sufrido por un hombre en un camino entre Badajoz y Gévora, el pasado día 12 de este mes. Antonio Fernández estaba dando un paseo y dos animales comenzaron a ladrarle y uno de ellos le atacó. Estuvo abalanzado sobre él al menos 15 minutos. Le mordió los brazos y Fernández tiene heridas y arañazos en las piernas, el pecho y la boca.

«Venía de vuelta a mi casa cuando vi dos perros a lo lejos. No me asusté porque es habitual encontrarse animales sueltos. Pasé por su lado, y de repente uno de ellos se abalanzó sobre mí y me enganchó el brazo», relató angustiado al recordarlo a HOY.

«Temí por mi vida. Los perros no pueden estar sueltos en el campo», resumió la víctima sobre el incidente con el perro.

