Montoya y Manuel, exconcursantes de 'Supervivientes', estarán en la Feria de Mérida 2025 José Carlos Montoya y Manuel González, reconocidos por su paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', se convierten en los invitados VIP de la Feria de Mérida 2025

Irene Toribio Jueves, 14 de agosto 2025, 09:13 | Actualizado 09:30h. Comenta Compartir

Se convirtieron en los protagonistas indiscutibles del pasado verano y siguen dando mucho de qué hablar. José Carlos Montoya y Manuel González, ex participantes de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', serán los invitados VIP de la Feria de Mérida 2025. La Feria y Fiestas de Mérida 2025 volverá a contar, en el recinto ferial, con las casetas de diferentes colectivos y asociaciones de la ciudad, discotecas, atracciones infantiles y de mayores, tómbolas, puestos de comida y juguetes, etc. Y entre tanto atractivo, serán reclamo para una de las casetas más aclamadas de la feria Montoya y Manuel, quienes en su día protagonizaran un peculiar trío amoroso. Ambos se convertirán en los invitados VIP de la reconocida caseta 'Delirio x María Bonita'

«Gente bonita de Mérida y alrededores, soy Montoya, me llena de orgullo y satisfacción deciros que nos vemos este 2025 en la caseta que ha revolucionado to el mundo entero, María Bonita. Tengo muchas ganas de veros a todos y bailar y disfrutar, nos vemos Mérida», anuncia el propio Montoya en un vídeo que ya está revolucionando las redes sociales.

La misma cuenta ha anunciado la también asistencia de Manuel González, que conoce bien al sevillano y que estará en la misma caseta dispuesto a convertirse en el reclamo de estos días de revolución emeritense.

Cuándo es la Feria de Mérida 2025

La feria se celebrará del 31 de agosto al 7 de septiembre, como es habitual, en el recinto ferial de la capital extremeña.

La presencia de Montoya y Manuel en la Feria de Mérida 2025 promete ser, sin dudo, uno de los momentos más comentados de esta edición. Los seguidores de los 'realities' de Telecinco tendrán la oportunidad de reencontrarse con dos de los concursantes más carismáticos de la televisión, en un entorno festivo que combina tradición, música y espectáculo.