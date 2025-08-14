Vicco y 'Sanguijuelas del Guadiana', el 3 y el 4 de septiembre en Mérida dentro del programa de la Feria Ambos conciertos serán gratuitos para el público en la plaza de España emeritense

Celestino J. Vinagre Jueves, 14 de agosto 2025

Un grupo de moda. El que ha pegado el pelotazo, musicalmente hablando. Que empieza a ser reclamado para festivales de postín como el que se celebrará en Sevilla los próximos 10, 11 y 12 de octubre (MyPlaylist Fest). 'Sanguijuelas del Guadiana' estará en la Feria de Mérida. Será el próximo jueves 4 de septiembre en la plaza de España (concierto gratuito para el público), a partir de las 22.45 horas. Lo acaba de anunciar el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna.

Dentro de su gira 'Verbena en vena', los tres componentes de 'Sanguijuelas' actuarán en la capital de Extremadura para gozo de los cada vez más seguidores de este grupo que presume de lo rural y que comenzó a tocar juntos en la infancia, ensayando en calles y locales improvisados de su pueblo, Casas de Don Pedro, en la comarca de La Siberia. Está formado por Juan Grande (guitarra), Víctor Arroba (bajo) y Carlos Canelada (voz y guitarra). Su último trabajo, Revolá, acumula millones de reproducciones. Sus canciones mezclan la tradición lírica del sur con una actitud rockera y libre, que ha calado entre los nuevos públicos.

A pesar de haber salido durante años del pueblo para estudiar en Cáceres o Madrid, los tres decidieron regresar a su origen para dar forma definitiva al proyecto y apostar por una carrera musical construida con identidad propia. Hoy, 'Sanguijuelas del Guadiana' suena en festivales de todo el país y sus directos no paran de sumar seguidores, gracias a una propuesta fresca, personal y sin artificios.

El grupo de Casas de Don Pedro actuó anoche en Herrera del Duque y tiene previsto también hacerlo hoy en la localidad oscense de Albelda. Después, en Jarilla de las Matas (León), Orellana la Vieja (el próximo sábado 16), Segura de León (sábado 23), Hinojosa del Duque (Córdoba), Guadalajara, Mérida (4 de septiembre) o San Vicente do Mar (Pontevedra). En septiembre también estarán en municipios de Asturias, Galicia, Cataluña y Castilla y León.

En octubre estarán en Don Benito (día 4). En noviembre, en Badajoz (13 y 14) y en Cáceres (15 y 16), en Almendralejo (21), en Navalmoral de la Mata (22). Por último, dentro de su gira 'Verbena en vena', el 27 de diciembre cantarán en Villanueva de la Serena.

Aparte del grupo extremeño, los conciertos programados por el Ayuntamiento emeritense incluyen también al de la cantante catalana Vicco. Saltó a la fama por su participación en el Benidorm Fest 2023 con la canción Nochentera, quedando en tercera posición en la final.

Victòria Riba Muns, el nombre real de Vicco, actuará el día 3 de septiembre en la emeritense plaza de España. La hora prevista de inicio del concierto son las 22 horas.