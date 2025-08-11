Mérida homenajea a las víctimas del franquismo Como cada 11 de agosto, convocados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y partidos de izquierda, han recordado a los represaliados con música y una ofrenda floral

Algunos de los asistentes al acto de esta mañana en el cementerio de Mérida, entre ellos los exalcaldes socialistas Vélez y Calle.

Celestino J. Vinagre Lunes, 11 de agosto 2025, 14:19 Comenta Compartir

Alrededor de medio centenar de personas, entre ellas los exalcaldes socialistas Antonio Vélez y Ángel Calle, convocadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y formaciones de izquierda acudieron esta mañana al cementerio como cada 11 de agosto para honrar a los represaliados del franquismo. En una jornada de calor sofocantes, se leyeron testimonios de víctimas y hubo una ofrenda floral en el Memorial. Además, se interpretaron diversas piezas musicales.

Como contó HOY el pasado viernes, la Guerra Civil española en Mérida tiene una fecha clave. Fue la del 11 de agosto de 1936 cuando las tropas de Franco entraron en la ciudad. La posterior represión dejó centenares de víctimas mortales. Este lunes, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y comarca junto con el PSOE, IU, Podemos y Partido Comunista, han citado a participar en un acto «contra el olvido, por la memoria democrática«.

El acto ha arrancado con la interpretación de un pieza musical, 'El Cant dels Ocells, del músico Pau Casals. A continuación se ha leído un manifiesto conjunto por parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y cada organización político convocante. Además, han intervenido cualquier persona que lo desee para expresar su testimonio sobre lo que acarreó el 11 de agosto de 1936 en la ciudad. Una represión que no solo se produjo en la propia ciudad sino también en otros territorios a los que fueron deportados ciudadanos emeritenses.

También se ha realizado una ofrenda de flores en el Memorial del cementerio de Mérida, en memoria de las personas asesinadas, represaliadas y desaparecidas. Y se ha interpretado al piano del tema 'Al alba', de Luis Eduardo Aute, con adaptación al piano de Jesús Acebedo.

Se han depositado claveles rojos, aportados por las organizaciones políticas convocantes, en las tapias del cementerio de Mérida. En 2008 allí se realizaron algunas excavaciones para intentar recopilar el mayor número de restos de personas fusiladas durante y después de la Guerra Civil.