Búsqueda de restos de los fusilados durante la Guerra Civil en Mérida, en la fosa excavada cerca del cementerio. HOY

El cementerio de Mérida acoge el lunes el acto en memoria de los represaliados franquistas

Será a partir de las diez, se leerá un manifiesto, se interpretarán varias piezas musicales y se realizará una ofrenda floral

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:22

La Guerra Civil española en Mérida tiene una fecha clave. Fue la del 11 de agosto de 1936 cuando las tropas de ... Franco entraron en la ciudad. La posterior represión dejó centenares de víctimas mortales. El próximo lunes, 11 de agosto, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y comarca junto con el PSOE, IU, Podemos y Partido Comunista convocan a quien quiera participar en un acto «contra el olvido, por la memoria democrática. Será a las diez de la mañana, en el cementerio emeritense.

