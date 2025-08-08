El cementerio de Mérida acoge el lunes el acto en memoria de los represaliados franquistas
Será a partir de las diez, se leerá un manifiesto, se interpretarán varias piezas musicales y se realizará una ofrenda floral
Viernes, 8 de agosto 2025, 14:22
La Guerra Civil española en Mérida tiene una fecha clave. Fue la del 11 de agosto de 1936 cuando las tropas de ... Franco entraron en la ciudad. La posterior represión dejó centenares de víctimas mortales. El próximo lunes, 11 de agosto, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y comarca junto con el PSOE, IU, Podemos y Partido Comunista convocan a quien quiera participar en un acto «contra el olvido, por la memoria democrática. Será a las diez de la mañana, en el cementerio emeritense.
El acto arrancará con la interpretación de un pieza musical, 'El Cant dels Ocells, del músico Pau Casals. A continuación se leerá un manifiesto conjunto por parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y cada organización político convocante. Además, podrán intervenir cualquier persona que lo desee para expresar su testimonio sobre lo que acarreó el 11 de agosto de 1936 en la ciudad. Una represión que no solo se produjo en la propia ciudad sino también en otros territorios a los que fueron deportados ciudadanos emeritenses como el campo de concentración de Mauthausen.
El acto contempla también la realización de una ofrenda de flores en el Memorial del cementerio de Mérida, en memoria de las personas asesinadas, represaliadas y desaparecidas.
Volverá la música con la interpretación al piano del tema 'Al alba', de Luis Eduardo Aute, con adaptación al piano de Jesús Acebedo.
Aproximadamente a las 10:40 horas terminará este acto en el Memorial del cementerio con la interpretación del himno de La Internacional con un violín. A continuación se entregarán claveles rojos, aportados por las organizaciones políticas convocantes, para ser depositados simbólicamente en las tapias del cementerio de Mérida.
Hay que recordar que el Gobierno local emeritense ha pedido al Ministerio de Política Territorial que el convento de San Andrés o Santo Domingo se declare Lugar de Memoria Democrática por el uso que tuvo entre 1939 y 1947 como campo de concentración y cárcel política.
Hay documentación histórica, bibliográfica, documental y testimonios de familiares de los represaliados que avalan las torturas y el castigo que sufrieron en este espacio de la plaza de Santo Domingo ahora casi en ruinas los detenidos políticos tras la Guerra Civil.
Fue el recinto elegido por las autoridades franquistas locales que gobernaron la ciudad tras la Guerra Civil para encarcelar a otros vecinos de Mérida que tenían ideas políticas diferentes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.