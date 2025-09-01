Mérida alumbra ocho días de fiesta con el encendido de Pilar Vizcaíno El alcalde subraya que es un referente musical y Vizcaíno resalta que es un honor ser la elegida para el inicio de la Feria

Arranca la Feria 2025. El encendido oficial del alumbrado por parte de Pilar Vizcaíno, referente de la música en la capital de Extremadura, activa ocho días de fiesta en un recinto ferial que anoche estaba ya abarrotado de ciudadanos deseosos de afrontar la primera noche de Feria.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por su equipo de gobierno, los portavoces de los grupos municipales, representantes de colectivos y el expresidente del Senado e Hijo Predilecto de la ciudad, Juan Ignacio Barrero, estuvieron presentes, junto a centenares de personas, en el protocolario acto con el que se para por comenzada la Feria cada año. Este año, más de septiembre que nunca al celebrarse prácticamente en su totalidad en este mes, al contrario que en ediciones anteriores.

Osuna animó a los emeritenses y a las personas de otras localidades que acudan a la Feria a divertirse en esta semana y alabó la figura de Pilar Vizcaíno como «un gran referente de la música en Mérida y en Extremadura. El regidor emeritense recordó cómo en 2015, recién llegado a la Alcaldía, Vizcaíno le presentó un proyecto musical y le cedió un local del Economato para empezar a dar clases.

Mientras, Pilar Vizcaíno dio las gracias al alcalde y a toda la Corporación y remarcó que era «un honor» ser la elegida del encendido oficial de la Feria de su ciudad. «Nací a 500 metros de aquí, en la parroquia de Cristo Rey, y para mí es un auténtico honor», concretó.

La Feria 2025 empieza con 89 puestos entre atracciones, puntos de alimentación, casetas de juego y tómbolas. No faltarán las casetas asiduas a la Feria como la de la Peña Cultural Niño Bermejo, Pinchos Caña, La Caseta Gallega y la Caseta de Sanguino.

En cambio si faltará otra clásica de estos días festivos, la de El Cortijo Extremeño que llevaba 31 años seguidos llevando el folklore extremeño a los visitantes de la Feria emeritense.

Como novedad, pensando en los más jóvenes de la ciudad, el Ayuntamiento ha instalado una disco joven, Aura, «un espacio de ocio sin alcohol, dirigido a menores a partir de 14 años para que «puedan disfrutar del ambiente del ferial», expuso la delegada de Festejos, Ana Aragoneses.

En la oferta de conciertos, todos gratuitos, destacan los de Vicco (miércoles), Sanguijuelas del Guadiana (jueves) Derby Motoretas's Burrito Kachimba (domingo)

