HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pilar Vizcaíno, con la Joven Orquesta de Mérida, al finalizar un concierto en el Teatro Romano durante la edición pasada de Emerita Lvdica. HOY
Pregonera de la Feria de Mérida

Pilar Vizcaíno: «La música es para compartirla. Si no es así no tiene gracia»

Es la encargada de encender esta noche, a las 21.30 horas, el alumbrado de la Feria de Mérida

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:54

Pilar Vizcaíno Balsera (24 de junio de 1980) enciende esta noche, a partir de las 21.30, el alumbrado de la Feria ... emeritense. Un reconocimiento para una mujer implicada con la música y su enseñanza, creadora de un referente como es la Joven Orquesta de Mérida. Vizcaíno fue la primera extremeña en obtener la licenciatura Superior en Dirección de Orquesta. Está al frente de la Escuela de Artes que lleva su nombre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  2. 2 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  5. 5

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    El hospital Quirón enfila el último año de sus obras en la avenida de Elvas
  7. 7 Cogida del novillo a un maletilla cuando se colocó de rodillas para torearlo
  8. 8

    La CHG detecta de nuevo cianobacterias en el río Guadiana en Badajoz
  9. 9

    Asesinan a tiros en Leópolis al expresidente del Parlamento ucraniano Andréi Parubi
  10. 10

    «Jamás echo la siesta, muchos de mis libros los he escrito en esos ratos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Pilar Vizcaíno: «La música es para compartirla. Si no es así no tiene gracia»

Pilar Vizcaíno: «La música es para compartirla. Si no es así no tiene gracia»