Pilar Vizcaíno: «La música es para compartirla. Si no es así no tiene gracia»

Pilar Vizcaíno Balsera (24 de junio de 1980) enciende esta noche, a partir de las 21.30, el alumbrado de la Feria ... emeritense. Un reconocimiento para una mujer implicada con la música y su enseñanza, creadora de un referente como es la Joven Orquesta de Mérida. Vizcaíno fue la primera extremeña en obtener la licenciatura Superior en Dirección de Orquesta. Está al frente de la Escuela de Artes que lleva su nombre.

–Encender el alumbrado es mucho más fácil que gobernar una orquesta ¿no?

–Espero que sí (Risas). El otro día me dijo un amigo que no me iba a ayudar nada hasta que me diera un calambrazo. Le dije que era muy generoso. (Más risas).

–Cuando le comunicaron que iba a apretar el botón para el encendido oficial del alumbrado de la Feria, ¿Qué sintió?

–Mucha emoción porque al fin y al cabo es un reconocimiento a mucho trabajo de muchos años.

–En Mérida hablamos mucho de teatro y vivimos mucho teatro pero la música va a abriendo caminos muy interesantes. Su academia, las de baile, el Festival Stone$Music...

–Creo que sí. Cada vez somos más, gracias a Dios. Lo que queremos es que seamos mucho y que haya mucha música en la calle. Y que los niños, las niñas y los padres vean que es una salida maravillosa para el ocio y el tiempo libre. Y que los valores y todo lo que da la música hay pocas cosas que lo den. El teatro, sí, el cine.. Como paradigma del campo cultural la música es una excelente forma de usar el tiempo de ocio y compartir el tiempo con gente de tu misma edad.

–A usted le gusta enseñar más que tocar.

–Mucho más, efectivamente. Algunos me llaman maestra y es verdad. Soy, antes de cualquier cosa, maestra porque me gusta mucho la educación, la enseñanza y creo además que ese es el secreto. Ser maestro, estar con ellos, compartir música pero también vida. La verdad es que he tenido mucha suerte porque en los diferentes tipos de proyectos que tengo pasamos mucho tiempo juntos. Entonces al final los ves crecer y como se convierten personas mayores con todas sus cosas. Es un gustazo.

–Dentro de su trabajo, de su trayectoria profesional, ¿la Orquesta Joven de Mérida su ojito derecho?

–Lo es, claro. La orquesta cumple este año diez años, aunque parezca mentira. Nadie daba un duro por nosotros hace diez años. Y siempre le recuerdo a los niños este año, que estamos más con la lágrima fácil, que éramos quince, solo 15, al principio. De elementos de percusión teníamos una batería que todos podíamos tocar. Diez años después, con sus peculiaridades, porque vamos a seguir teniendo pianista, guitarrista, instrumentos que no están dentro de una orquesta sinfónica mientras que hayan niños y niñas que quieran hacerlo. Pero ya somos 75 componentes. Y ya no es solo gente de Mérida pero vienen gente también de Salamanca, de Madrid, de Cáceres, de Miajadas, de Sevilla...Hemos llegado a tener un grupo de gente de muchos sitios que vienen aquí a ensayar, a tocar por nuestra ciudad.

–Salen con los instrumentos y tocan en la plaza de Chamizo. Esa imagen es una metáfora directamente: la música, en la calle, para todo el mundo.

–Es que yo no entiendo la música de otra forma porque la música es para compartirla. Si no se comparte no tiene gracia. La gente tiene que ver lo que hacen...sacrificio, porque es un sacrificio lo que hacen esas niñas y niños que cogen fines de semana y se vienen aquí a ensayar por amor al arte, porque son amigos, tienen un grupito. Al final somos prácticamente familia. Es bueno que todo el mundo vea la maravilla con la música que son capaces de hacer. Porque al final hacen maravillas.

–¿Es verdad que la música amansa a las fieras?

–Es verdad, es verdad (risas prolongadas).

–Pues no nos viene mal en la sociedad actual, enfurecida, con mucha manifestación de odio, de falta de respeto.

–A mí me gustaría estar mucho más tiempo con ellos pero por lo menos tenemos un día cada quince días o una vez a la semana en el que todo se tranquiliza. Además hay una cosa que hacemos. De motu propio, dejamos los teléfonos en la estantería y pasamos el día sin teléfono. Compartiendo música, comida y merendilla (porque comemos en la plazoleta de Chamizo cuando hay cumpleaños de cualquiera)...Esto es un remanso de paz lejos del griterío que últimamente nos rodea.

–En el acto del encendido, ¿usted va a tener música, alguna actuación de su orquesta?

–Pues, por primera vez, voy a ir solita a un acto. Lo voy a disfrutar sola (risas).

–¿Tiene pensado lo que va a decir? Porque algunas palabras dirá.

–Sí. Me han dicho que hablará Antonio (el alcalde, Rodríguez Osuna) y algo tendré que decir yo. Será algo breve. Ya veré lo que digo (más risas).