Miembros del Gobierno local y de FCC en la presentación del dispositivo. HOY

El servicio de limpieza durante la Feria de Mérida contará con 120 trabajadores y 45 vehículos

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:41

Durante los días de Feria, el Ayuntamiento de Mérida reforzará, a través de FCC Medio Ambiente, los servicios para hacer frente a las necesidades extraordinarias para mantener la ciudad limpia. Se pone a disposición de este servicio diario más de 120 trabajadores y cerca de 30 vehículos y máquinas. De manera adicional, el dispositivo festivo de estos días contará con una media diaria de 15 máquinas y vehículos destinados específicamente al servicio en el recinto ferial y la zona centro.

En el recinto ferial se realizarán dos recogidas de residuos al día y se colocarán alrededor de 45 contenedores de 1.100 litros cada uno, limpiados diariamente. A partir de hoy se suman dos operarios al servicio de limpieza en la zona centro en turno de tarde y el sábado y domingo próximos el servicio se incrementa con 15 operarios para zona centro y recinto ferial.

En cuanto al mantenimiento de jardines, se incrementan las tareas de limpieza y también el ornato de toda la ciudad, con la plantación de más de 1.500 flores. Los turnos de noche se pasan a la tarde de forma que los trabajadores puedan conciliar sus tareas con el disfrute en familia de las actividades de Feria.

Todos estos servicios tienen como objetivo que tanto visitantes como la ciudadanía emeritense puedan disfrutar de «una ciudad impecable en la semana grande», ha subrayado el alcalde.

Osuna explicó en compañía del director regional de Extremadura de FCC Medio Ambiente, Óscar Zubelzu, una nueva campaña de comunicación y concienciación de los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de jardines municipales además del refuerzo que se lleva a cabo durante la Feria.

