El grupo extremeño 'Sanguijuelas del Guadiana' se suma al cartel de MyPlaylist Fest junto a artistas como Melendi El grupo Sanguijuelas del Guadiana, originario de Casas de Don Pedro, ha sido confirmado como una de las nuevas incorporaciones al cartel del festival que tendrá lugar en Sevilla los días 10, 11 y 12 de octubre

Irene Toribio Martes, 12 de agosto 2025, 12:24 | Actualizado 12:39h. Comenta Compartir

Extremadura sigue demostrando que es tierra de talento. 'Sanguijuelas del Guadiana', un grupo formado por tres casareños, está revolucionando la escena nacional con una propuesta que combina raíces rurales, sensibilidad contemporánea y un sonido directo y sincero. Después de 'liarla' en el Sonorama Ribera, confirmando su éxito imparable, el grupo pacense anuncia dos nuevos hitos en su carrera: 'sold out' (o como ellos bien dicen: to' 'vendío') en su concierto en la sala madrileña La Riviera en un evento programado para mayo de 2026, y su incoporación al cartel de MyPlaylist Fest, el festival musical que tendrá lugar en Sevilla los días 10, 11 y 12 de octubre y a cuyo escenario se subirán rostros de la talla de Melendi, Travis Birds, El Canijo de Jerez o Pignoise.

'Sanguijuelas del Guadiana', una banda pacense que llega a todos los rincones de España

Formada por Juan Grande (guitarra), Víctor Arroba (bajo) y Carlos Canelada (voz y guitarra), la banda está revolucionando el panorama musical con un sonido directo y sincero. Su último trabajo, Revolá, es un retrato generacional sobre la juventud en los pequeños pueblos de Extremadura, con canciones que relatan de forma honesta su vida en la Siberia extremeña: desde las tardes de cuatrola y los veranos al fresco, hasta las ganas de abrirse camino desde la autenticidad.

'Sanguijuelas del Guadiana' nació de la amistad y la inquietud musical. Sus tres integrantes comenzaron a tocar juntos desde niños en su pueblo, en calles, cocheras y casas abandonadas reconvertidas en locales de ensayo improvisados. Influenciados por bandas como Extremoduro, Triana, Estopa o Nirvana, sus canciones mezclan la tradición lírica del sur con una actitud rockera y libre, que ha calado entre los nuevos públicos.

A pesar de haber salido durante años del pueblo para estudiar en Cáceres o Madrid, los tres decidieron regresar a su origen para dar forma definitiva al proyecto y apostar por una carrera musical construida con identidad propia. Hoy, 'Sanguijuelas del Guadiana' suena en festivales de todo el país y sus directos no paran de sumar seguidores, gracias a una propuesta fresca, personal y sin artificios.

«Nos hace especial ilusión sumar a Sanguijuelas del Guadiana al cartel, no solo por su sonido, sino por lo que representan» Jaime Lorente Director de MyPlaylist Fest

«Nos hace especial ilusión sumar a Sanguijuelas del Guadiana al cartel, no solo por su sonido, sino por lo que representan: esfuerzo, verdad, y una nueva generación que viene con mucho que contar», afirma Jaime Lorente, director de MyPlaylist Fest. «Este festival nace para escuchar al público, pero también para dar visibilidad al talento que nace en los márgenes y que merece estar en el centro del escenario», añade.

Todo el cartel de MyPlaylist Fest

A menos de dos meses de su estreno, MyPlaylist Fest amplía su cartel con la incorporación de Sanguijuelas del Guadiana, Café Quijano, Lia Kali, Despistaos, Javi Medina, Besmaya, Juanlu Montoya, Javypablo, Morochos, La Fama, La Gore, Pol 3.14, Q2, Tomasito, Juan Cid, Rafa Romera, El Balilla y La Cuarta Cuerda. Estos nuevos nombres se suman a los ya anunciados previamente: Melendi, Pignoise, Íñigo Quintero, Travis Birds, Los Estanques y El Canijo de Jerez.

Durante tres días, el recinto ubicado en los exteriores del Estadio de La Cartuja se transformará en una auténtica ciudad musical. Un escenario principal ofrecerá conciertos continuos, mientras que un segundo scenario servirá como escaparate para descubrir a nuevas promesas.

El festival contará también con una zona de bienvenida al estilo macrocaseta, inspirada en la feria sevillana, donde el buen ambiente, la gastronomía y la celebración serán protagonistas desde el primer momento. El público podrá disfrutar de sesiones de DJ, zonas de descanso y un espíritu de comunidad que busca romper barreras entre géneros musicales y generaciones.