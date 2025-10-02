La gala del centro Alcazaba abre el programa del mes de las personas mayores en Mérida

Arranca la programación del Mes del Mayor en la ciudad. El centro cultural Alcazaba acogió este jueves la gala inaugural donde se dieron ... cita más de 300 personas procedentes de los cuatro centros de mayores: Calvario, Reyes Huertas, Trajano y Zona Sur.

En la gala se leyó un manifiesto a cargo de los presidentes de estos centros en el que se reivindicó el papel de los mayores en la sociedad. También contó la gala con espectáculos teatrales y musicales.

La delegada de Mayores del Ayuntamiento, Catalina Alarcón, defendió «el disfrute, la convivencia y las relaciones sociales» de nuestros mayores porque son «una de nuestras prioridades», en referencia a la gestión del Gobierno local.

La programación del Mes del Mayor culminará el 31 de este mes con una fiesta de convivencia para la que se espera la participación de más de 900 personas en el hotel Velada.

Hay que recordar que este fin de semana el próximo fin de semana, tanto el sábado como el domingo a las 20:30 horas, se llevarán a cabo visitas nocturnas guiadas en el Teatro y Anfiteatro romanos, en coordinación con el Consorcio de la Ciudad Monumental.

Mientras, el próximo lunes se celebrará la reunión del Consejo Local de Mayores de la ciudad, un encuentro que se hace «de forma habitual entre todos los mayores de la ciudad, a través de sus representantes, para que tengan voz y los escuchemos» y que, en esta ocasión, se celebra durante este mes «para darle, aún, más protagonismo».

El martes , a las 11 horas, el centro cultural La Antigua acogerá la representación de la lectura dramatizada de diferentes textos del autor Juan Copete a cargo de la actriz Ana Trinidad. «Una experiencia única y diversa que entrelaza la tragicomedia con el humor y el amor», ha dicho la concejala.

El próximo jueves, a las 9:30 horas, en el pabellón polideportivo de La Paz, se celebrarán las I Olimpiadas de Mayores de Mérida, una actividad novedosa. Un encuentro lúdico, deportivo y saludable donde los cuatro centros de mayores de la ciudad acudirán con sus estandartes y llevarán sus camisetas representativas.