Mérida culminará el Mes del Mayor con una fiesta de convivencia que congregará a 900 personas

Octubre, mes de las personas mayores en Mérida. El Ayuntamiento diseña un programa de actividades que arranca el próximo jueves, 2, a las 10, en el centro cultural Alcazaba, y que culminará con una fiesta de convivencia para la que se espera la participación de más de 900 personas. Será el 31 de octubre, con una comida en el hotel Velada, en una jornada con «bailes, diversión y concursos», ha subrayado esta mañana en la presentación de la programación la delegada de Mayores, Catalina Alarcón.

La concejala ha destacado que estas actividades se desarrollan «atendiendo a todas las necesidades» con el objetivo de promover «el disfrute, la diversión y las relaciones sociales» a través de la convivencia de todos los mayores de la ciudad. Alarcón ha resaltado que todas las actividades son gratuitas y se realizan en coordinación con los centros de mayores emeritenses y la colaboración de otras instituciones como el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.

La programación arrancará este jueves, a las 10 horas, con la celebración de la Gala del Día del Mayor en el centro cultural Alcazaba, que incluye la lectura de un manifiesto y espectáculos teatrales y musicales. Un evento que tiene como objetivo «combatir el edadismo», esto es, la discriminación de una persona por su edad, ha remarcado Alarcón.

El próximo fin de semana, tanto el sábado como el domingo a las 20:30 horas, se llevarán a cabo visitas nocturnas guiadas en el Teatro y Anfiteatro romanos, en coordinación con el Consorcio. El lunes 6 de octubre se celebrará la reunión del Consejo Local de Mayores de la ciudad, un encuentro que se hace «de forma habitual entre todos los mayores de la ciudad, a través de sus representantes, para que tengan voz y los escuchemos» y que, en esta ocasión, se celebra durante este mes «para darle, aún, más protagonismo».

El martes 7 de octubre, a las 11 horas, el centro cultural La Antigua acogerá la representación de la lectura dramatizada de diferentes textos del autor Juan Copete a cargo de la actriz Ana Trinidad. «Una experiencia única y diversa que entrelaza la tragicomedia con el humor y el amor», ha dicho la concejala.

El 9 de octubre, a las 09:30 horas, en el pabellón polideportivo de La Paz, se celebrarán las I Olimpiadas de Mayores de Mérida, una actividad novedosa, ha expresado Catalina Alarcón. Un encuentro lúdico, deportivo y saludable donde los cuatro centros de mayores de la ciudad acudirán con sus estandartes y llevarán sus camisetas representativas, ha destacado Alarcón.

Esta actividad estará dividida en «cuatro circuitos referentes a diversión, fútbol, baloncesto y atletismo». No se trata de un acto competitivo, sino que será una actividad de diversión y convivencia, ha aclarado.

Como novedad, este año se celebrará un flashmob -concentración en la que se bailará en la Plaza de España. Será el 24 de octubre. Además, se convocará el I Concurso de Fotografía del Mes del Mayor, «una actividad transversal y novedosa» que tendrá como requisito presentar fotografías, con un máximo dos por persona, de las diferentes actividades que se incluyen en la programación.

Además, este Mes del Mayor también incluye un taller sobre el papel de la mujer en la época romana y una charla informativa sobre sexualidad en la madurez, además de diferentes espectáculos musicales y representaciones teatrales, en coordinación con la Red de Teatros.

Por último, la delegada de Mayores ha destacado que para cerrar este Mes del Mayor se llevará a cabo el 31 de octubre en el Hotel Velada una fiesta de convivencia con la tradicional comida.

