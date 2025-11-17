El Festival de Cine Inédito de Mérida muestra su evolución en 20 años a través de carteles

Veinte años de vida a través de los carteles. El Festival de Cine Inédito, que alcanza su vigésima edición, se muestra a través de ... una exposición en el centro cultural Alcazaba, que podrá ser contemplada hasta el próximo día 30. El Festival arranca el próximo jueves.

Para el director del Festival, Ángel Briz, entiende que es importante enseñar el recorrido y los cambios que han sufrido los diseños de los carteles a lo largo de todos estos veinte primeros años. «Cuando preparamos una edición del Inédito, lo primero que pensamos es la imagen del Festival. Es lo que el espectador va a conocer antes, será la primera imagen que nos emocionará en las calles, en las redes y en los medios de comunicación. El cartel es el símbolo identitario de nuestro festival, y los diseñadores y diseñadoras que nos han acompañado este tiempo, han sabido reducir a una imagen la identidad del Inédito«, ha dicho. »Han dado forma visual a cada edición del certamen y reflejado el espíritu de cada edición desde el amor al cine y al Inédito en especial», ha agregado Briz.

Llegando a la vigésima edición del Festival de Cine, se hacía obligado, afirma, una exposición que reuniera los carteles oficiales desde sus inicios «como un homenaje a las veinte maneras diferentes de ver el cine, y que se ha organizado de forma cronológica para apreciar mejor la evolución visual del festival a lo largo del tiempo, desde los primeros carteles con referencias evidentes al carácter romano de Mérida hasta los más innovadores de ediciones posteriores».

Una especie de vuelta al pasado con el que la muestra invita a mirar hacia el futuro de un festival que «ha crecido y dejado huella en quienes lo han vivido y disfrutado. A ese público que nos ha acompañado estos veinte años de cine, es a quienes dedicamos también esta exposición».

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha destacado que el Ayuntamiento de Mérida agradece al Cine Club Fórum, organizador del Festival, su trabajo de actividades a lo largo de todo el año, no solo los días del Festival y les apoyamos, como no puede ser de otra manera». Al mismo tiempo ha recomendado al público a que venga a ver las películas, pero también a las numerosas actividades paralelas que enmarcan esta edición vigésima, como la presencia de Nacho Vigalondo el jueves y esta exposición de los veinte carteles».

Respecto a los carteles, Vélez expresó su satisfacción. «Ha mejorado muchísimo el nivel del diseño con el paso de los años, entre otras cosas porque lo hacen profesionales del sector de aquí de Mérida, y alumnos de nuestra Escuela de Arte y Diseño».

Además de los carteles, el Festival de Cine Inédito anuncia que también estarán expuestas las maquetas que los alumnos del taller artístico 'Diseñar para la cámara' se hicieron en la Sala Trajano con el diseñador artístico y arquitecto Damián Galán.