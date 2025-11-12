Este es el programa del XX Festival de Cine Inédito de Mérida Tendrá lugar del 20 al 29 de este mes, con los directores Coixet y Sorrentino en el cartel

M. Fernández Cáceres Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:06 | Actualizado 12:55h.

El Festival de Cine Inédito de Mérida, que alcanza su vigésima edición este año, tendrá lugar del 20 al 29 de noviembre. El programa cuenta con ocho proyecciones en su sección oficial a concurso, que se exhiben en sesión doble en los cines Victoria, y una película sorpresa con pase único el viernes 28 a las 21,00 horas. En todos los casos, la entrada cuesta cinco euros.

Además, se complementa con la sección 'Cine y escuela', que proyecta un total de seis películas del 10 al 21 de noviembre en el centro cultural Alcazaba largometrajes dirigidas al alumnado de Primaria, ESO y Bachillerato. La gala de clausura del Festival tendrá lugar el sábado 29 a las 20,30 horas en el teatro-cine María Luisa.

Estas son las proyecciones que integran la sección oficial:

Cines Victoria Jueves 20 (21.00 horas) y viernes 21 (18.30 horas) Little Amelie

Ficha: 'Amélie et la Métaphysique des tubes', Francia, 2025. Duración: 77 minutos. Animación. Idiomas: Francés, Japonés - VOSE. Dirección: Maïlys Vallade, Liane-Cho Han.

Sinopsis: Hasta los dos años y medio, Amélie se describe a sí misma como un tubo digestivo, inerte y vegetativo. Entonces llega el acontecimiento seminal que la sumerge en el mundo de la infancia. Durante los seis meses siguientes, descubre el lenguaje, a sus padres, sus hermanos y hermanas, el paraíso de su jardín, sus pasiones, sus aversiones, las estaciones y el tiempo. Todo lo que, a partir de los tres años, constituye para siempre a la persona humana.

Anteriormente, se proyectará 'El corto de Rubén' (España, 2025. 22 minutos. Animación, Fuera de concurso).

Cines Victoria Viernes 21 (21,00 horas) y sábado 22 (18,30 horas) Resurrección

Ficha: 'Resurrección' (Kuang ye shi dai). China, 2025. Duración: 156 minutos. Idiomas: Chino (VOSE). Dirección: Bi Gan.

Sinopsis: ¿Qué pasaría si la humanidad perdiese el poder de soñar? De esta premisa parte la nueva propuesta de uno de los autores más estimulantes de la actualidad. Bi Gan vuelve a sumergirnos en un relato caleidoscópico de varios episodios, cada uno en forma de un atemporal homenaje a la Historia del Cine. A través de los ojos de Shu Qi, el cineasta chino trata de recuperar esa facultad innata de las películas para imaginar más allá de lo real y convertir la pantalla en una caja mágica desbordante de sorpresas.

Cines Victoria Sábado 22 (21,00 horas) y domingo 23 (18,30 horas) Historias del buen valle

Ficha: 'Historias del buen valle'. España, 2025. Duración: 122 minutos. Idiomas: Español y Catalá (VOSE). Dirección: José Luis Guerín.

Sinopsis: Vallbona es un barrio del extrarradio de Barcelona aislado por un río, vías férreas y autopistas. Es un barrio periférico, que vive el tránsito del mundo rural al urbano, preservando formas de vida erradicadas del centro y donde coexisten las casas de los primeros migrantes, quienes llegaron tras la posguerra, y los nuevos bloques de la ciudad dormitorio, donde se concentra la nueva migración, convirtiendo este humilde rincón en una auténtica aldea global. Una memoria gestada en la supervivencia y las luchas vecinales. Una suma de imaginarios, de conflictos sociales, generacionales e identitarios, urbanísticos y ecológicos.

Cines Victoria Domingo 23 (21,00 horas) y lunes 24 (18,30 horas) Turno de guardia

Ficha: 'Turno de guardia' (Heldin). Suiza, 2025. Duración: 92 minutos. Idiomas: Alemán (VOSE). Dirección: Petra Biondina Volpe.

Sinopsis: La enfermera Floria ejerce su profesión con pasión y rigor en la planta de cirugía de un hospital suizo. Cada movimiento suyo es preciso. Incluso en medio del caos, siempre escucha a los pacientes y acude de inmediato en caso de urgencia… o casi siempre. Porque la realidad cotidiana resulta a menudo imprevisible. Al comenzar su turno, falta un compañero en una planta completa y con demasiados pacientes. A medida que avanza la noche, su trabajo se convierte cada vez más en una lucha desesperada contra el tiempo.

Cines Victoria Lunes 24 (21,00 horas) y martes 25 (18,30 horas) La Grazia

Ficha: 'La Grazia'. Italia, 2025. Duración: 133 minutos. Idiomas: italiano (VOSE). Dirección: Paolo Sorrentino.

Sinopsis: Mariano De Santis es el presidente de la República Italiana. Viudo y católico, tiene una hija, Dorotea, jurista como él. Cuando su mandato, llevado sin muchos sobresaltos, va llegando a su fin, surgen dos tareas finales: decidir sobre dos delicadas peticiones de indulto presidencial. Dos auténticos dilemas morales que se enredan con su vida privada de maneras que parecen imposibles de desenmarañar. Entre dudas, tendrá que tomar varias decisiones, justo aquello que no querría verse obligado a hacer.

Cines Victoria Martes 25 (21,00 horas) y miércoles 26 (18,30 horas) Rebuilding

Ficha: 'Rebuilding'. Estados Unidos, 2025. Duración: 95 minutos. Idiomas: Inglés (VOSE). Dirección: Max Walker-Silverman.

Sinopsis: Después de que un incendio forestal arrasara un rancho que había pertenecido a su familia durante generaciones y perderlo absolutamente todo, un vaquero llamado Dusty acaba en un campamento de caravanas de la FEMA para víctimas de desastres naturales, donde se reúne con otras personas que han perdido sus hogares mientras decide qué rumbo debe tomar en su vida.

Cines Victoria Miércoles 26 (21,00 horas) y jueves 27 (18,30 horas) Un poeta

Ficha: 'Un poeta'. Colombia, 2025. Duración: 120 minutos. Idiomas: Español (Colombia). Dirección: Simón Mesa Soto.

Sinopsis: Óscar Restrepo, el poeta del título, no ha sido capaz de estar a la altura de sus prometedores inicios en la literatura y su obsesión por vivir de ella no le ha reportado precisamente ninguna gloria, más bien al contrario. Envejecido y errático, Óscar sobrevive como puede y trata de escapar al tópico del autor maldito. De repente Óscar cree encontrar un espíritu afín en su estudiante Yurlady, una adolescente a la que ve como un diamante en bruto de la poesía.

Cines Victoria Jueves 28 (21,00 horas) y viernes 28 (18,30 horas) Tres adioses

Ficha: 'Tres adioses' (Tre Ciotole). Italia-España, 2025. Duración: 120 minutos. Idiomas: Italiano (VOSE). Dirección: Isabel Coixet.

Sinopsis: Marta y Antonio son una pareja que llevan ya varios años juntos en Roma. Después de una discusión aparentemente trivial, la pareja se rompe. Ambos emprenden caminos por separado: mientras él se refugia en los fogones de su restaurante, ella da clases como profesora en un Instituto de Secundaria y trata de reencontrar el equilibrio perdido. Cuando un día recibe una noticia inesperada, Marta empieza a repensar su vida y comienza a reconectar con algunos placeres que había dejado aparcados.

