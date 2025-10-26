Un taller sobre diseño artístico abrirá el programa del XX Festival de Cine Inédito de Mérida Será el 8 y 9 de noviembre, en la Sala Trajano, a cargo de Damián Galán

Noviembre, mes del Festival de Cine Inédito. La primera actividad de la vigésima edición se desarrollará en dos fines de semana, el 8 y 9, en la Sala Trajano. Se trata de un taller sobre diseño artístico, gracias a la colaboración entre el Instituto de la Juventud de Extremadura y el Festival. Este año, la sección oficial es del 20 al 29 de noviembre.

'Diseñar para la cámara' se presenta como un taller intensivo que ofrece una introducción al oficio de la dirección artística cinematográfica, guiada por un profesional en activo con experiencia en películas recientes. Los interesados conocerán las herramientas clave del diseño y la construcción de decorados para cine y televisión, a través de ejemplos reales y un ejercicio práctico.

Tendrá una jornada de mañana y tarde el sábado, y una matinal el domingo y podrán inscribirse un máximo de 25 personas con preferencia para jóvenes de entre 14 y 35 años, y si quedan plazas libres se cubrirán con participantes de otras edades. La inscripción es gratuita. Puede hacerse hasta el día 6 del próximo mes a través del correo cineclubmerida@gmail.com.

El taller lo impartirá Damián Galán, arquitecto, máster en Diseño de producción, y Licenciado en Arquitectura y Bellas Artes. Tiene una amplia trayectoria profesional en teatro, cine y televisión. Fue director de arte asistente en 'Gladiator II', 'La sociedad de la nieve',' Asteroid City' o 'Terminator'. Ha trabajado en 'Los titanes' y 'La corte del faraón', dentro del Festival de Teatro de Mérida.

