Una edición especial del Festival de Cine Inédito con propuestas que reflejan sus veinte ediciones El director del certamen, Ángel Briz, resalta que forma parte del calendario e identidad de la ciudad y de la región

Un total de ocho películas componen la Sección Oficial de esta edición, la vigésima, del Festival de Cine Inédito emeritense, más una película sorpresa que, como siempre, está fuera de concurso. Las elegidas por el programador son: Little Amelie (El Corto de Rubén también se proyectará junto a esta película), Resurrection, Historias del Buen Valle, Turno de Guardia, La Grazia, Rebuilding, Un Poeta y Tres Adioses.

Ángel Briz, director del Festival, hizo esta mañana un breve recorrido por estos veinte años de concurso. «Nos embarcamos desde el Cine Club Forvm en una aventura con un simple objetivo: que pudiéramos ver en Mérida y en Extremadura las mejores y más estimulantes propuestas de cine premiadas en los más prestigiosos Festivales de Cine del mundo, antes de su estreno comercial en España. Eran películas que no llegaban a las salas por tratarse de un cine de autor de calidad y que estaba alejado de los formatos más comerciales, que eran los únicos que se exhibía aquí», ha narrado.

Desde entonces, se ha logrado crear una conexión duradera con los espectadores y, hoy, el festival forma parte del calendario e identidad de la ciudad y de la región, refrenda. «Es algo que pertenece a la ciudad, que refleja en su programación la pluralidad de la sociedad, y que por eso han apoyado todas las instituciones desde su inicio», comentó Briz.

«Quiero agradecer a las instituciones su ayuda porque sin ellas no sería posible este festival. Gracias a la Junta de Extremadura, al Ayuntamiento de Mérida, a la Diputación de Badajoz, a instituciones privadas como Fundación Caja Badajoz y a Ángel Olivera, que ya nos apoyó en los inicios y que vuelve de nuevo a hacerlo para festejar este aniversario», ha señalado el director del festival.

El director de Programación del Festival de Cine Inédito, David Garrido. ha indicado que las ocho películas a concurso de la Sección Oficial tienen vínculos con las señas de identidad reconocibles del festival y su propia historia de estos cuatro lustros. «Tenemos grandes autores europeos (La Grazia, de Paolo Sorrentino; Tres Adioses, de Isabel Coixet; Turno de Guardia de Petra Biondini); cine español y documental (Historias del Buen Valle, de Jose Luis Guerin); cine asiático (China, Bi Gan); dos cintas de América (Rebuilding, de EE.UU, Un Poeta, de Colombia, país que debuta en el Festival; cine de animación (Little Amelie y la 'cuota extremeña' de El Corto de Rubén de Glow)», explicó Garrido.

Recalcó que hay directores de diferentes generaciones. Conviven veteranos muy consolidados (Sorrentino, Coixet, Guerin) junto a autores relativamente nuevos, pero no debutantes. «Es decir, de segunda (Max Walker Silverman, Simón Mesa Soto) o tercera película (Bi Gan, Petra Biondina Volpe), salvo en el caso de Little Amelie, nuestra peli de animación de inauguración, que es la única ópera prima de esta edición de sus dos directores (Mailys Wallace y Liane Cho-Han)».

También hay espacio para el cine extremeño, en forma de cortometraje y con la participación de grandes conocidos del Cine Inédito: «Lo de nuestro Premio Miradas 2017 José María Fernández de Vega, (técnicamente otro debutante porque es su primer trabajo como director) y Rubén Barbosa es un caso aparte, porque además de tratarse de un cortometraje, no es precisamente la primera vez en el FCIMerida ni de uno ni de otro. Una feliz cuota extremeña», finalizó David Garrido.

Por último, el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, expresó que es todo un «aliciente» poder disfrutar de estas películas en salas antes que nadie. Y puso el foco en la producción extremeña. «El Corto de Rubén, una producción de Glow y dirigida por José María Fernández de Vega, además del exitoso recorrido que está teniendo por diversos festivales de cortos de animación, está en la short list de los Premios Goya de este próximo año, por lo que animo a todo el mundo a que vaya a verlo a este Festival», ha expuesto. Aparicio animó a la gente a «ver cine en el cine, en las salas, porque es donde mejor se disfruta».