Facua pide al Ayuntamiento de Mérida que no cobre por el agua

La asociación de consumidores Facua Extremadura ha pedido al Ayuntamiento de Mérida que no facture a los usuarios el servicio de agua potable durante los ... días en los que ha presentado un aspecto insalubre con mal olor y sabor. Además, reclama tanto al Consistorio emeritense como al Servicio Extremeño de Salud que aporten todos los informes de control que, según Aqualia, se han llevado a cabo en el último año.

La asociación señala que varios afectados alertan de que hay diferentes zonas de la ciudad donde el agua del grifo presenta turbidez y desprende un olor desagradable. Aqualia, empresa concesionaria del servicio municipal de agua, ha informado de que las altas temperaturas están en el origen de este problema, aunque ha asegurado que sigue siendo apta para el consumo.

Facua señala que el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad recoge que ocho de los últimos diez informes correspondientes a Mérida declaraban el agua como «no apta para el consumo», siendo el más reciente del pasado mes de mayo.

La entidad recuerda que la normativa vigente establece que «los municipios son responsables de asegurar que el agua suministrada a través de cualquier red de distribución, cisterna o depósito móvil en su ámbito territorial sea apta para el consumo en el punto de entrega al consumidor». Además, también obliga a que el agua de consumo humano sea «salubre y limpia», definiendo como tal aquella que «no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana».

Facua pide al Ayuntamiento de Mérida que tome las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento adecuado de agua potable en los hogares de la ciudad, «suministrando agua embotellada a los afectados mientras la situación vuelve a la normalidad». La asociación señala que no se debe cargar a los consumidores importe alguno por el acceso al servicio de aguas mientras continúe la problemática de mal olor y mal sabor.

José Manuel Núñez, presidente de Facua Extremadura, ha solicitado intervenir en el Pleno Municipal de Mérida para exponer el problema e instar a los grupos municipales a buscar una solución «desde el consenso y el diálogo».