Instalaciones de la potabilizadora de Mérida. HOY

Facua pide al Ayuntamiento de Mérida que no cobre por el agua

La asociación pide que se repartan botellas mientras se mantengan los problemas de mal olor y turbidez

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:44

La asociación de consumidores Facua Extremadura ha pedido al Ayuntamiento de Mérida que no facture a los usuarios el servicio de agua potable durante los ... días en los que ha presentado un aspecto insalubre con mal olor y sabor. Además, reclama tanto al Consistorio emeritense como al Servicio Extremeño de Salud que aporten todos los informes de control que, según Aqualia, se han llevado a cabo en el último año.

