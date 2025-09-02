Aqualia reconoce «mínimas alteraciones» en el agua debido a la ola de calor

Juan Soriano Martes, 2 de septiembre 2025, 13:54 Comenta Compartir

La empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de Mérida, Aqualia, reconoce mínimas alteraciones en el suministro de la ciudad, pero señala que se han debido a la ola de calor y que en ningún caso se han superado los márgenes exigibles sobre la calidad del agua.

El Ayuntamiento de Mérida ha hecho público un escrito de Aqualia en el que responde a las consideraciones planteadas por la asociación de consumidores Facua sobre la calidad del agua de consumo en la ciudad, que en la última semana ha mostrado deficiencias que aún se mantienen, aunque han empezado a remitir.

La empresa traslada «la información técnica y normativa que acredita el cumplimiento de los parámetros exigidos por la legislación vigente, así como las actuaciones realizadas para garantizar la calidad del agua y la protección de la salud pública».

Para Aqualia, se ha producido «un episodio puntual y extraordinario, derivado de las excepcionales condiciones climáticas que han afectado a la región en las últimas semanas, concretamente una ola de calor de carácter inusual». Asimismo, añade que la situación actual ha sido «debidamente controlada».

Según indica, este fenómeno ha provocado «mínimas alteraciones organolépticas», principalmente en el sabor y el olor del agua, pero asegura que en ningún caso se han alterado los márgenes exigibles en la legislación nacional.

Aqualia apunta que los controles realizados tanto en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) como en la red de distribución han confirmado que el agua «cumple rigurosamente con los parámetros de calidad» exigidos por la normativa vigente.

«Se han efectuado los controles exigidos sin detectarse incumplimientos paramétricos que obliguen a restricciones o medidas excepcionales», asevera. «La vigilancia municipal se mantiene activa y coordinada tanto con la autoridad sanitaria, como con esta empresa concesionaria del servicio municipal».

La empresa también explica la información publicada en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), que reseña una incidencia registrada el pasado mes de mayo en la red emeritense. Sobre esto, apunta que este mecanismo del Ministerio de Sanidad sólo recoge los boletines de análisis iniciales, sin incluir las confirmaciones de las incidencias, que son las que determinan finalmente la calificación del agua. De hecho, los informes más recientes muestran resultado favorable.

«Es importante destacar que no se ha recibido requerimiento alguno por parte de la autoridad sanitaria competente, con la que esta concesionaria y el propio Ayuntamiento mantiene una comunicación constante y fluida», añade. En cualquier caso, insiste en que los controles realizados han confirmado que el agua cumple rigurosamente con los parámetros de calidad exigidos.

Aqualia ha aportado los datos de explotación y análisis del agua de consumo de Mérida, los resultados de incidencias y sus confirmaciones del sistema SINAC y los informes de control de algas realizados, así como los valores de microcistina. Según indica, «se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa vigente, siendo aptos para el consumo humano».

El escrito de la compañía recoge que Facua ha solicitado la exención del cobro por el abastecimiento de agua. Sobre esta opción, la empresa concesionaria subraya que el servicio no ha sufrido interrupciones ni restricciones de ningún tipo, «manteniéndose en todo momento dentro de los estándares de calidad y seguridad establecidos». Por ese motivo, descarta establecer la gratuidad, «dado que el suministro ha sido constante, seguro y conforme a la legalidad».

«El agua suministrada es completamente apta para el consumo, y las variaciones en sabor y olor son subjetivas y temporales», concluye.

