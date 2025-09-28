Eulen fija ahora terminar la obra del parque López de Ayala de Mérida el 20 de octubre

20 de octubre. En tres semanas. Es la fecha de recepción de la obra del parque López de Ayala por parte del Ayuntamiento. ... Este es el plazo que ha transmitido la empresa Eulen al Consistorio emeritense para que esté finalizada esta actuación, en pleno centro urbano de la ciudad y que acumula notable retraso. La empresa pidió una nueva prórroga y se le concedió porque no pudo terminar la actuación en primavera. Y dijo que estaría el 17 de agosto. Mes y medio después todavía es visible que le queda trabajo por delante.

Las máquinas, los operarios, las mallas, los bloques partidos de hormigón...Un simple paseo por esta zona verde muestra lo que queda por hacer. Algunos árboles sembrados parecen secos, aunque se afirma desde la empresa que no es así. Todos los que se han plantado tienen vida. Si algunos se secaron en su momento, han sido sustituidos.

De momento, son 56 árboles ya plantados. Hay ocho conocidos como el árbol de Júpiter, siete cerezos, cinco robles, madroños, fresnos.... y quedan pendientes otros 144 arbustos por colocar, entre ellos lavandas y salvias.

«La empresa nos dice que nos entregará la obra el 20 de octubre. Que ha tenido mucho trabajo con las canalizaciones tanto de agua como eléctricas porque se van a poner puntos de luz», explica Silvia Fernández, delegada de Urbanismo, a preguntas de HOY.

Lo que queda claro es que, desde el 17 de agosto, Eulen recibirá una multa diaria por no finalizar la obra en el plazo previsto sin justificación de fuerza mayor.

La adjudicataria de la obra, por 499.000 euros, debía haber terminado las obras el 18 de junio tras una primera prórroga de dos meses solicitada para terminar la actuación que no conllevaba sanción en caso de incumplirla. Esto es, la reforma del conocido como parque de los Enamorados tenía que haber estado finalizada prácticamente por Semana Santa.

No lo hizo con esos primeros dos meses de prórroga y tampoco con los otros dos, que le daba la opción de poder terminarla, hasta el 17 de agosto.

El Ayuntamiento de Mérida había decidido intervenir en el parque López de Ayala por el deterioro que detectado en un paraje de mucho tránsito.

Se decidió recuperar los jardines interiores, eliminar los paseos inaccesibles o las barreras arquitectónicas y redactar un estudio general del estado de los árboles. La obra incluyó también la retirada de raíces o talar los ejemplares que estaban en malas condiciones.

Según el pliego aprobado para sacar la obra a concurso, se analizarían los troncos y las copas. Después se talarían los que se encontrasen en mal estado o los que su permanencia amenazase la seguridad de los peatones.