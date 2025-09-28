HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de una zona del parque López de Ayala en la que todavía no se han terminado los trabajos. J. M. Romero

Eulen fija ahora terminar la obra del parque López de Ayala de Mérida el 20 de octubre

La adjudicataria de la obra tendrá una multa, confirma Urbanismo, que espera que dentro de tres semanas ya sí esté la actuación finalizada

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:26

20 de octubre. En tres semanas. Es la fecha de recepción de la obra del parque López de Ayala por parte del Ayuntamiento. ... Este es el plazo que ha transmitido la empresa Eulen al Consistorio emeritense para que esté finalizada esta actuación, en pleno centro urbano de la ciudad y que acumula notable retraso. La empresa pidió una nueva prórroga y se le concedió porque no pudo terminar la actuación en primavera. Y dijo que estaría el 17 de agosto. Mes y medio después todavía es visible que le queda trabajo por delante.

