Seis películas componen la nueva edición de Cine y Escuela, entre el 10 y el 20 de noviembre en Mérida
Las proyecciones forman parte del Festival de Cine Inédito, que celebra los 20 años de trayectoria
Jueves, 30 de octubre 2025, 18:10
El lunes 10 de noviembre comenzarán las proyecciones del ciclo Cine y Escuela, una sección del XX Festival de Cine Inédito de Mérida dirigida al alumnado de Primaria a Bachillerato, con pases diarios en el centro cultural Alcazaba hasta el 20 de noviembre.
Las películas que integran el ciclo este año son' Ponyo en el acantilado', 'El Chico y la garza' (ganadora del Óscar de animación en 2023), 'Salvajes', 'Mi vida lo grande', 'La historia de Suleimán' en versión original en francés con subtítulos en castellano, y 'Daniela Forever', que se verá en inglés con subtítulos. Todos los días habrá dos pases de las películas, a las 09.30 y 12 horas.
Las películas están adaptadas a cada edad escolar, con entrada gratuita hasta completar aforo.
El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha dicho esta sección Cine y Escuela es una de las más exitosas y populares del Festival de Cine Inédito, que invita a los centros educativos a que el alumnado disfrute de ver películas en pantalla grande y «no perder la experiencia de compartir en común». Con la películas, ha subrayado Vélez, se aprende a mirar el mundo con otros ojos, se aprende a soñar juntos, y el cine promueve valores como la empatía, la diversidad o el respeto, »valores que con el tiempo ayudan a transformar el mundo«.
Mientras, Ángel Briz, director del Festival de Cine Inédito, señala que Cine y Escuela es una de las secciones más importante para el Cine Club, por lo que supone trabajar con la docencia y enseñar al alumnado a trabajar con la imagen. «El cine les hace conocer otras realidades que no son las suyas, les ayuda a reflexionar y a formarse una mirada crítica», sentencia.
El profesorado trabaja previamente con ellos en clase y eso les ayudará a reflexionar sobre lo que van a ver. «Es una labor educativa que celebramos desde la primera edición del Festival, hace ahora veinte años, y que se ha ido ampliando a centros educativos de la comarca y de la región», agrega.
Dijo que ya hay apuntados 2.500 alumnos, además de Mérida, incluyendo de poblaciones como La Garrovilla, Manchita, Cristina, Valdetorres y Montijo, y todavía están a tiempo de hacerlo los centros que no han recibido información, escribiendo a cineclubmerida@gmail.com.
Briz agradeció el compromiso del Ayuntamiento emeritense en esta actividad por apoyarla y financiarla y ceder el centro cultural Alcazaba para su celebración durante los diez días que dura.
Mario Tena (Castuera, 2001) es el autor del cartel de Cine y escuela en esta ocasión. Es alumno de 21 curso de Diseño Gráfico de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.