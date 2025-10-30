Seis películas componen la nueva edición de Cine y Escuela, entre el 10 y el 20 de noviembre en Mérida Las proyecciones forman parte del Festival de Cine Inédito, que celebra los 20 años de trayectoria

Ángel Briz, director del Festival de Cine Inédito de Mérida, en la presentación de la sección Cine y Escuela.

El lunes 10 de noviembre comenzarán las proyecciones del ciclo Cine y Escuela, una sección del XX Festival de Cine Inédito de Mérida dirigida al alumnado de Primaria a Bachillerato, con pases diarios en el centro cultural Alcazaba hasta el 20 de noviembre.

Las películas que integran el ciclo este año son' Ponyo en el acantilado', 'El Chico y la garza' (ganadora del Óscar de animación en 2023), 'Salvajes', 'Mi vida lo grande', 'La historia de Suleimán' en versión original en francés con subtítulos en castellano, y 'Daniela Forever', que se verá en inglés con subtítulos. Todos los días habrá dos pases de las películas, a las 09.30 y 12 horas.

Las películas están adaptadas a cada edad escolar, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha dicho esta sección Cine y Escuela es una de las más exitosas y populares del Festival de Cine Inédito, que invita a los centros educativos a que el alumnado disfrute de ver películas en pantalla grande y «no perder la experiencia de compartir en común». Con la películas, ha subrayado Vélez, se aprende a mirar el mundo con otros ojos, se aprende a soñar juntos, y el cine promueve valores como la empatía, la diversidad o el respeto, »valores que con el tiempo ayudan a transformar el mundo«.

Mientras, Ángel Briz, director del Festival de Cine Inédito, señala que Cine y Escuela es una de las secciones más importante para el Cine Club, por lo que supone trabajar con la docencia y enseñar al alumnado a trabajar con la imagen. «El cine les hace conocer otras realidades que no son las suyas, les ayuda a reflexionar y a formarse una mirada crítica», sentencia.

El profesorado trabaja previamente con ellos en clase y eso les ayudará a reflexionar sobre lo que van a ver. «Es una labor educativa que celebramos desde la primera edición del Festival, hace ahora veinte años, y que se ha ido ampliando a centros educativos de la comarca y de la región», agrega.

Cartel de la sección. Mario Tena

Dijo que ya hay apuntados 2.500 alumnos, además de Mérida, incluyendo de poblaciones como La Garrovilla, Manchita, Cristina, Valdetorres y Montijo, y todavía están a tiempo de hacerlo los centros que no han recibido información, escribiendo a cineclubmerida@gmail.com.

Briz agradeció el compromiso del Ayuntamiento emeritense en esta actividad por apoyarla y financiarla y ceder el centro cultural Alcazaba para su celebración durante los diez días que dura.

Mario Tena (Castuera, 2001) es el autor del cartel de Cine y escuela en esta ocasión. Es alumno de 21 curso de Diseño Gráfico de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

