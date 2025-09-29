HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Trabajos de desescombros en la primera planta de la manzana que ocupaba el antiguo palacio de justicia de la capital extremeña. J. M. Romero

La Diputación empieza a actuar para recuperar los antiguos juzgados de Mérida

Adecua cinco espacios para despachos en la primera planta que se destinarán al organismo de la legalidad urbanística Restaura

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:34

Comienza la recuperación de la manzana que ocupaba el Palacio de Justicia en la calle Almendralejo. Se anunció en noviembre del año pasado ... que la Diputación Provincial de Badajoz va a rehabilitar el edificio con la previsión de tenerlo recuperado para 2027. De momento no se han adjudicado las obras pero sí se ven movimientos 'menores' en sus dependencias.

