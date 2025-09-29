La Diputación empieza a actuar para recuperar los antiguos juzgados de Mérida

Comienza la recuperación de la manzana que ocupaba el Palacio de Justicia en la calle Almendralejo. Se anunció en noviembre del año pasado ... que la Diputación Provincial de Badajoz va a rehabilitar el edificio con la previsión de tenerlo recuperado para 2027. De momento no se han adjudicado las obras pero sí se ven movimientos 'menores' en sus dependencias.

Desde hace dos semanas han comenzado unas obras en sus inmediaciones. Son las que van a permitir la adecuación de la primera planta para uso administrativo. En concreto, cinco despachos que se destinarán al organismo autónomo de protección de la legalidad urbanística Restaura, informa la institución provincial a HOY.

Han sido adjudicadas a la empresa emeritense Al-Senera por importe de 199.628,68 euros. Esta es una actuación independiente, que estaba contemplada de forma previa a la actuación de rehabilitación general del edificio, aclara la Diputación pacense.

El proyecto grueso, el de la reforma integral de los antiguos juzgados, tiene un presupuesto de 2,4 millones. Está en fase de redacción del proyecto de ejecución.

El antiguo Palacio de Justicia de la calle Almendralejo es un edificio de la Diputación que compartirá con el Ayuntamiento emeritense. Acogerá, si todo va en plazo, dentro en dos años oficinas de asesoramiento urbanístico, como la de Restaura, y también de artes escénicas.

El Consistorio plantea trasladar allí la oficina de gestión del Festival Internacional de Teatro Clásico. Comparte espacio ahora con el Consorcio de la Ciudad Monumental en el edificio de Santa Julia y el Gobierno local ve con buenos ojos que tengan espacio propio en la calle Almendralejo.

Cuando esté finaliza la actuación integral se va a recuperar un edificio cerrado desde 2011. Se trata de una construcción singular con un claustro bien conservado. Tiene su origen en el convento de los franciscanos descalzos vinculado a la pegada iglesia del Carmen.

El convento estuvo habitado hasta la desamortización del siglo XIX y la Diputación decidió reconvertirlo en 1851 para acoger a los enfermos psiquiátrico. Fue hospital hasta 1972, cuando este se trasladó a la carretera de Valverde. Al quedarse vacío se cedió al Ministerio de Justicia y se convirtió en sede judicial en 1975.

Se volvió a vaciar en 2011 al abrirse el Palacio de Justicia en el III Milenio. El Ministerio volvió a entregarlo de nuevo a la Diputación Provincial de Badajoz en 2013.