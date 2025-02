Desfile festivo de dioses por el Teatro Romano

Muchos niños anoche en las caveas del Teatro Romano para un nuevo estreno del Festival de Teatro de Mérida. Buen plan para los que ... trasnochen bien. Hasta el domingo en el Romano de Mérida. Lleven a los críos al teatro. Sesión festiva de desfile de dioses y semidioses. Clase de mitología griega y de canto. Sale Ceo, el dios de titán de la inteligencia. Cuenta chistes malos y acaba en el diván, con Hermes. El dios de la inteligencia. De Ceo hace Daniel Diges y de Hermes Ramoncín. Se sucedieron los números musicales presentando sus tragedias. Ovación a Diges en su balada cuando llega a Troya.

No faltó el rock and roll de Ramoncín. Y la sorpresa de la noche llegó con Antonio Albella. El malo muy malo se marcó un Loco Mía de pase de oro. No es postureo. Formó parte del grupo en los inicios. Los dioses también llevaban abanicos. Pero antes de Hermes (o herpes, según el chiste), Ramoncín hace de guía del teatro romano. A lo Ben Stiller en la película Noche en el Museo. Igual que los animales disecados de Stiller cobran vida, al guía del Teatro Romano le habla Ceres. Llega una excursión de niños. Aburridos de monumentos. Huele a pasado. Somos generación sin futuro porque no tuvimos pasado ni presente. Porque lo digan cantando no deja de ser triste.

Se ganaron el bocadillo que devoraban en el peristilo al terminar el estreno los chicos del coro del colegio público Donoso Cortés de Don Benito. Desde el principio hasta el final en el escenario. Cantaron, bailaron y corearon al guía. Aprendieron que la mitología griega es parte de lo que se ve en la Guerra de las galaxias, en Superman o en las canciones de Shakira. Pegadizo su tema final. ¡Titanes somos¡ Y coreable.

Joan Carles Bestard llenó el escenario en cuanto apareció. Protector de Medusa. Advierte a Ceo de que acabará petrificado si le mira a los ojos. Lo hace contando chistes malos. Muy malos. ¿Por qué las focas miran hacia arriba en el circo? Porque están los focos.

Se atreven aquí a desviar un poco la mitología. La versión original cuenta que quien cortó la cabeza Medusa fue Perseo. Y no Ceo. Y entramos en otro juego de palabras. Perseo en este caso es un mago. Sí, también hay magia. Se intercalan entre las canciones y la narración. Mago Stigman es un Perseo que se ata, se desata, le salen cuerdas por la boca y mete en una caja a su hermana Febe para hacerla desaparecer. ¿Pero cómo se puede ser tan friqui? Un lujo para el reparto.

Noemí Gallego despunta en el elenco. Hace de la maestra que lleva a los niños de visita al Teatro y cómplice del guía. Como sus compañeros Diges y Ramoncín, tiene voz para llegar a lo más alto del Teatro Romano. Y si toda leyenda tiene su moraleja. La de anoche en el Teatro es que todos somos un poco titanes. Resistimos y perseveramos.

Y solo los titanes llevan los niños a un teatro lleno de piedras para enseñarles que las series de Netflix o Disney + se escribieron hace dos mil años. Habló tras el estreno en el peristilo el productor Juan Carlos Parejo. De Rodetacón. Es su cuarto trabajo para el Festival de Mérida. Ojalá venga el quinto, dijo. Agradeció públicamente a Cimarro por programar musicales inéditos, de creación propia. No todos los festivales lo hacen al parecer.

Se asomó luego Diges a hablar con los periodistas. Tenía muchas ganas de trabajar con Cimarro y con el director Reguant que tantos musicales de éxito ha dirigido ya. «Por fin lo he conseguido». Elogios de Diges para la compañía de Don Benito. «Es muy luminosa. Ha sido todo muy fácil».

Y cerró Ramoncín. Se puso serio. Muy serio. Lamentó la nueva censura que está habiendo en el teatro y criticó el hábito que tienen algunos políticos en decirle a los productores y a los guionistas sobre lo que tienen que escribir y sobre lo que no.