Ramoncín: «En Mérida ocurre algo único y extraordinario»

Se bautizó anoche Ramoncín en el Teatro Romano de Mérida. Encabeza el musical Los titanes, la furia de los dioses. Se siente cómodo, confiesa, formando ... parte de un engranaje de muchas piezas. Pero no esconde los nervios del debutante en Mérida.

–Escuché a Jesús Cimarro confesar que estaba emocionado de ver lo emocionado que estaba usted con Los titanes.

–Si te tomas este trabajo como un día más en la oficina, mejor que te quedes en casa. Lo emocionante de esta profesión nuestra tan difícil en general es que siempre puedes decir «bueno, vamos a aventurarnos con esto». Yo no hago teatro desde el año 86. Y nunca he hecho teatro musical. Me formé en el teatro en la escuela de aparejadores en el 73. Montamos el primer gabinete de teatro de universitarios que hubo en España. Había gente que luego fue muy importante. Volví en el 86 para hacer Negro seco de Marisa Ares. Y desde entonces no volví. Pues luego, cuando pasa el tiempo te plantean cosas y dices: «¿Y por qué no?».

–Y desde que usted se embarca en el musical y llega al estreno, ¿qué es lo que más le ha sorprendido?

–Al principio tienes dudas. Y piensas por qué he dicho que sí a esto con lo que a mí me gusta decir que no. Pero el primer día de ensayo general ya estaban todos. Yo era un poco un intruso. Se conocían. Hay un cuerpo de baile ya formado de otros trabajos, los actores también habían compartido proyectos previos. Yo era el único que no tenía conexión con ninguno. A Ricard Reguant le conocía porque habíamos hecho una serie para TV3. Pero lo que más me ha gustado es formar parte del mecanismo y no ser el responsable del mecanismo.

–Ser uno más entre tantos.

–Yo llevo desde que era un niño siendo responsable de todo lo que ocurre. A veces no se piensa en eso mucho, pero pesa. Cuando ves a un chico de veinticinco años como una estrella del rock no caes que hay detrás mucha gente que depende de él. Aquí soy uno más. Me ha gustado mucho eso de comprender cuál es mi sitio y cuál es el de los demás. Yo soy defensor absoluto del trabajo en equipo. En este caso, el trabajo en equipo ha sido extraordinario.

–Hagamos una proyección al público ¿Qué le gustaría que recordara el público de Los titanes?

–Pues lo primero, que tengan la sensación de que han visto una obra bien hecha. Bien interpretada y escrita. También que todos son protagonistas de lo que ocurre. Y luego estaría bien que abriera una reflexión. Estamos hablando de cosas de hace dos mil años y hoy en día seguimos igual. El concepto de por qué el ser humano es cómo es lo retratan muy bien en los griegos. Lo he dicho alguna vez. Pero leer la alegoría de la caverna de Platón en la que cuenta como está el mundo dividido, lo que hay fuera, lo que hay dentro y qué te espera...Todo eso, vale hoy para explicarle a un niño quince años de qué va esto. Por eso creo que si la gente, además de divertirse, reírse y entretenerse, adivina en algún momento que lo que se escribió para ese momento podría haber salido de un apartamento de la Gran Vía de Madrid, sería también para estar contentos. Poder, odio, celos, amor, deseo, dinero. Es lo que somos. No podemos ser de otra manera.

–Por qué es tan necesario un Festival como el de Mérida.

–Yo creo que aquí ocurre algo que ocurre en muy pocos sitios. Te vas a plantar en un sitio donde algún ser humano hace dos mil años estaba mirando exactamente igual. El impulso al teatro clásico que se da en Mérida es algo mundial. Y un pequeño tirón de orejas. Debería saberlo más gente. En Mérida ocurre algo único y extraordinario. Debería estar en la agenda de todo el mundo.

–A todos los que no le ubican usted en este tipo de producción, ¿qué les diría?

–Si uno hace esto y no sabe cómo defenderlo está perdido. A los que otros llaman carrera, yo le llamo oficio. Y estos oficios de la interpretación y de cantar, al fin y al cabo, van de lo mismo. Yo soy un autor. Escribo canciones donde se cuentan historias. Son pequeños cortometrajes en algunos casos. Pero hablarlo es muy fácil. Luego hay que llegar aquí y ponerlo en pie. En este caso hago dos papeles y canto. Y el reto es grande. Y luego habrá a quién le guste más o le guste menos. En eso ya no podemos entrar.