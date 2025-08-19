El cupón de la ONCE deja 360.000 euros en Mérida El vendedor, José Luis Aragonés, vendió cupones premiados con 40.000 euros en el sorteo Extra del Verano

Celestino J. Vinagre Martes, 19 de agosto 2025, 18:38 Comenta Compartir

Millones con el cupón de la ONCE en Mérida y en la vecina Esparragalejo. Hasta 605.000 euros ha dejado el sorteo de la ONCE entre el premio Extra celebrado el pasado viernes y el ordinario de este lunes.

En Mérida, José Luis Aragonés Márquez, vendedor de la ONCE en la plaza de España, ha llevado la suerte con la venta de nueve cupones del número 12.151, premiados a las cinco cifras con 40.000 euros cada uno. Por tanto, ha repartido 360.000 euros gracias al sorteo Extra de Verano. José Luis Aragonés se ha estrenado este año como vendedor de cupones de la ONCE.

Mientras, en Esparragalejo, el que ha dejado fortuna es José Navarro Pérez. Ha repartido 245.000 euros. Navarro, vendedor de la ONCE desde el año 2016, ha llevado la suerte a través de siete cupones del número 28.408, series de la 15 a la 21, premiados con 35.000 euros cada uno.

«Se trata de siete familias que siempre compran la misma terminación, en las calles Antonio Machado y la calle Estadio», contó ayer al diario HOY.

No es el primer premio que reparte, aunque sí el de mayor cuantía económica, que hasta ahora era un rasca que resultó agraciado con 7.500 euros.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, recuerda la organización.

Temas

Mérida

Esparragalejo

Once