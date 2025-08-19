La ONCE reparte 245.000 euros en Esparragalejo: «Son siete familias que siempre compran la misma terminación» José Navarro Pérez lleva trabajando nueve años en la organización, siete de ellos en el municipio pacense

M. Fernández Cáceres Martes, 19 de agosto 2025, 14:47

El cupón diario de la ONCE del sorteo de ayer, 18 de agosto, ha repartido 245.000 euros en Esparragalejo. José Navarro Pérez, vendedor de la ONCE desde el año 2016, ha llevado la suerte a la localidad pacense a través de siete cupones del número 28.408, series de la 15 a la 21, premiados con 35.000 euros cada uno. «Se trata de siete familias que siempre compran la misma terminación, en las calles Antonio Machado y la calle Estadio», cuenta.

Navarro, que comienza este martes sus vacaciones, ha recibido esta mañana una llamada de su supervisora anunciándole el premio. «Se de qué vecinos se trata y les he llamado, algunos ya estaban de celebración. Están agradecidos», señala el vendedor. «Son muchos años comprando el cupón y se lo merecen», añade.

No es el primer premio que reparte, aunque sí el de mayor cuantía económica, que hasta ahora era un rasca que resultó agraciado con 7.500 euros. El vendedor lleva trabajando nueve años en la ONCE, siete de ellos en Esparragalejo, y diariamente recorre la localidad para repartir suerte.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, recuerda la organización. También 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Otros premios

A principios de este mes, la ONCE dejó una lluvia de euros en el Valle del Ambroz, concretamente en Hervás a través del cupón del fin de semana. El vendedor Raúl Ácaro Castillo llevó la suerte a la localidad y vendió un boleto premiado con el 'sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años. El número agraciado fue el 25736 y la serie 046.

El pasado mes de julio, el vendedor Isidro Camello repartió 815.000 euros en San Vicente de Alcántara con 9 boletos del número 54082, premiados con 35.000 euros cada uno, y uno con la serie 035, premiado con 500.000 euros; y Juan Luis Hinojal Perales llevó la suerte a Ceclavín con un premio de 105.000 euros en 3 cupones del número 80429 premiados con 35.000 euros cada uno.