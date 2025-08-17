HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón (segunda por la derecha), junto a monitoras de Cruz Roja en el colegio 'Ciudad de Mérida' para los Espacios Educativos Saludables.

El Consistorio emeritense resalta su apoyo a los Espacios Educativos Saludables

El programa concluye el próximo 29 en el colegio 'Ciudad de Mérida' y las piscinas de Las Abadías y Nueva Ciudad

R. H.

Domingo, 17 de agosto 2025, 15:29

Por undécimo verano consecutivo, el Ayuntamiento de Mérida se involucra para que el desarrollo del programa de los Espacios Educativos Saludables sea ... una realidad en la ciudad. El Consistorio colabora a través de la cesión de espacios municipales durante el verano para el desarrollo de las actividades educativas, lúdicas y de ocio dirigidas a los menores participantes. En concreto, el colegio bilingüe 'Ciudad de Mérida' y las piscinas municipales de Las Abadías y Nueva Ciudad.

