El Consistorio emeritense resalta su apoyo a los Espacios Educativos Saludables

Por undécimo verano consecutivo, el Ayuntamiento de Mérida se involucra para que el desarrollo del programa de los Espacios Educativos Saludables sea ... una realidad en la ciudad. El Consistorio colabora a través de la cesión de espacios municipales durante el verano para el desarrollo de las actividades educativas, lúdicas y de ocio dirigidas a los menores participantes. En concreto, el colegio bilingüe 'Ciudad de Mérida' y las piscinas municipales de Las Abadías y Nueva Ciudad.

Este programa, que gestiona Cruz Roja Extremadura y financia la Junta, comenzó el pasado 1 de julio y se extenderá hasta el 29 de este mes, y acoge a 55 menores de la ciudad, pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad, con edades comprendidas entre los 4 y 12 años.

La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, ha visitado esta semana el 'Ciudad de Mérida' y ha charlado con niños y monitores del programa. Subrayó que por undécimo año consecutivo, el Ayuntamiento colabore con este espacio, prestando las instalaciones del colegio de la Zona Norte, donde se desarrolla el campamento, además de las piscinas de Nueva Ciudad y Las Abadías, para facilitar el acceso de estos menores a las instalaciones acuáticas dos días a la semana, lunes y miércoles durante una hora media.

La delegada de Servicios Sociales recordó que Cruz Roja hace entrega de manera diaria a cada menor de una «merienda saludable», así como una tarjeta para la compra de alimentos de primera necesidad y diferentes kits a sus familias, uno de higiene que se entregó en julio y otro educativo, que se hará entrega a finales de este mes, de cara al comienzo del curso escolar.

La monitora de Cruz Roja, Teresa Barril, destacó el desarrollo de actividades lúdicas para lograr la integración entre «los más pequeños y los más mayores, sin diferencias de edades ni etnias, para que reine la igualdad».