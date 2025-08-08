55 niños de Mérida participan en el programa de espacios educativos saludables de este verano

Los 'espacios educativos saludables' atienden este verano a 55 niños de Mérida que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El programa ... lo desarrolla Cruz Roja Extremadura, en colaboración con el Ayuntamiento emeritense, con el objetivo de contribuir a la promoción del ocio y el tiempo libre, así como potenciar el desarrollo, autonomía personal y hábitos saludables entre los niños de la ciudad. El colegio 'Ciudad de Mérida' es el lugar elegido para que acudan niños de entre 4 y 12 años. Estos espacios son financiados por la Junta de Extremadura.

En esta iniciativa se incluyen diferentes actividades para promover el ocio y los hábitos de vida saludable. Entre ellas, resalta el Ayuntamiento, destaca el taller de autoestima, a través del Programa de Prevención con Familias y Menores en Riesgo Social (Proprefame), llevado a cabo el pasado miércoles. En él se abordaron diferentes acciones con los menores para desarrollar la autoestima «como elemento esencial para fomentar el bienestar emocional y establecer relaciones interpersonales».

En este sentido, los niños han trabajado de manera grupal la creación de un mural personalizado, como herramienta creativa, para desarrollar la autoestima y fomentar la confianza de los menores participantes, a través de descripciones y mensajes positivos en cada uno de los elementos del mural.

Proprefame es un instrumento preventivo de apoyo al desarrollo y promoción de las familias con menores a su cargo. También contribuye al fomento de habilidades para la resolución de problemas y al refuerzo de las habilidades parentales; así como, promueve el adecuado desarrollo de la parentalidad positiva, a través de actividades socio-educativas como instrumentos de prevención.

Hay que recordar que la Consejería de Salud y Servicios Sociales, mediante una subvención a Cruz Roja, pone en marcha la iniciativa 'Espacios Educativos Saludables', encuadrada dentro de la lucha contra la pobreza infantil y a favor de la conciliación familiar y laboral.

El programa tiene previsto atender a más de 1.000 niños de entre 5 y 12 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad en el conjunto de Extremadura, aunque también podrán participar menores de 4 y 13 años que tengan un hermano o hermana participando en estos espacios, si así se valora en función de las necesidades de su familia.

Se ponen en marcha un total de 49 Espacios Educativos Saludables en 35 localidades extremeñas en este verano. Ofrecerán un entorno estable en el que los menores desarrollen actividades «con marcado carácter inclusivo, potenciando su desarrollo armónico, su autonomía personal y su capacidad para aplicar lo aprendido en su ámbito cotidiano».