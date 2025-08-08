HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El SES confirma un caso asintomático de virus del Nilo en Extremadura
Una monitora, con pequeños en una actividad de los Espacios Educativos Saludables en el colegio 'Ciudad de Mérida'. HOY

55 niños de Mérida participan en el programa de espacios educativos saludables de este verano

Cruz Roja, en colaboración con el Ayuntamiento y financiado por la Junta, lo desarrolla para pequeños de entre 4 y 12 años

R. H.

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:39

Los 'espacios educativos saludables' atienden este verano a 55 niños de Mérida que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El programa ... lo desarrolla Cruz Roja Extremadura, en colaboración con el Ayuntamiento emeritense, con el objetivo de contribuir a la promoción del ocio y el tiempo libre, así como potenciar el desarrollo, autonomía personal y hábitos saludables entre los niños de la ciudad. El colegio 'Ciudad de Mérida' es el lugar elegido para que acudan niños de entre 4 y 12 años. Estos espacios son financiados por la Junta de Extremadura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  3. 3 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  4. 4 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  5. 5 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  6. 6 El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
  7. 7 El Seprona encuentra 32 perros muertos en una finca de Extremadura
  8. 8 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  9. 9

    La investigación apunta a que robaron las pistolas de Alburquerque para venderlas en el mercado negro
  10. 10 Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 55 niños de Mérida participan en el programa de espacios educativos saludables de este verano

55 niños de Mérida participan en el programa de espacios educativos saludables de este verano